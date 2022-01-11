«لبيروت.. الورق الأصفر» للكاتبة خميلة الجندي في معرض الكتاب

أعلنت دار نهضة مصر للنشر عن إطلاق رواية "لبيروت الورق الأصفر" للكاتبة خميلة الجندي ليتصدر قائمة إصداراتها الجديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، الذي يعقد في الـ 26 من الشهر الحالي.

تدور أحداث الرواية بين بيروت والقاهرة، بين السيدة اللبنانية "هدى" المصابة بالألزهايمر وأبنائها الخمسة المصريين الموزعين بين القاهرة والإسكندرية وبيروت وباريس، حيث تروي لنا هدى من خلال ذاكرتها المتهرئة، ويروي لنا الأبناء في لغة شاعرية حالمة حكاياتهم المفعمة بالأشجان والأفراح، ونرى من خلال الحكايات بيروت والقاهرة في الخمسينيات والستينيات وفي الألفية الجديدة، ونشاهد كيف لعبت الحروب بمصائر البلاد والبشر، ونسمع على شدو السيدة فيروز آنات الألم وآهات الأمل الممتدة بطول الرواية.

على هامش الإعلان عن إطلاق الرواية الجديدة صرحت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، قائلة: "إن هذه الرواية عمل فني متكامل الأبعاد، لذلك فإنه دواعي سرورنا أن نقوم بنشره عملاً على استكمال رسالتنا في إثراء الساحة الأدبية ونشر الفكر والثقافة عبر دعم المبدعين من الكتاب الشباب لتقديم أعمالهم القيمة لجهمور القراء".

أما عن الكاتبة فهي خميلة الجندي من مواليد 1998، بدأت رحلتها في مجال النقد الفني، ونُشر لها سلسلة مقالات علىٰ موقع السينما.كوم ولها روايتان "ولع" و"ميلاء"، ويعد هذا الإصدار أول تعاون لها مع دار نهضة مصر للنشر.