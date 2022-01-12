ينتج ثلث إنتاج مصر.. تعرف على خطوات إنتاج السكر من القصب داخل مصنع أبو قرقاص|صور

يعد السكر واحدا من اهم العناصر الغذائية والتي يتم ادخاله في كثير من المنتجات الغذائية في حياة الإنسان فهو يعطي نكهة حلوة في الطعام كما ان للسكر دورا كبيرا في امداد الجسم بالطاقة اللازمة ولا غنى عنه في الاستخدامات الحياتية.

فقصب السكر هو المصدر الأول لاستخراج السكر الخام منه وهناك عدة خطوات لتحويل القصب إلى سكر تتم داخل مصنع سكر أبوقرقاص جنوب المنيا المصنع الذي ينتج ثلث إنتاج مصر من السكر وهي

1 - تجميع عيدان قصب السكر من قبل المزارعين وتسليمها الى المصنع.

2 - عصر قصب السكر عبر الآلات المخصصة لذلك.

3 - استخراج عصير القصب والذي يمتاز بطعمة اللذيذ.

4- تصفيه العصير جيدا من الشوائب.

5 - اضافة بعض الاحماض الصحية للعصير المنتج.

6 - غلى العصير على النار حتى يتماسك قوامه ثم يتم تكرير المنتج المستخرج.

7 - غسل الناتج المستخرج وتجفيفه جيدا.

8 - غربلة تلك البلورات التي نتجت من تلك العملية ووضعها في قوالب مخصصة لذلك.

9 - بعد جفاف المنتج يتم تقطيع المكعب الى قطع صغيرة او طحنه جيدا ليصل إلى الصورة التي نراها عليه.

وأوضح المهندس علاء السوهاجي رئيس قطاعات مصنع سكر أبو قرقاص أن المصنع يضم مصنعين " القصب والبنجر" حيث يرجع تاريخ إنشاء مصنع القصب الى عام 1869 ويستهدف 6 الاف طن قصب / يوم واجمالي الكمية التي يتم عصرها سنويا 350 ألف طن قصب حيث تبلغ إجمالي المساحة المنزرعة من القصب بالمحافظة 27 ألف فدان تقريبا واجمالي السكر المنتج خلال الموسم 40 ألف طن سكر تمويني.

كما يضم مصنع سكر أبو قرقاص مصنع البنجر والذي تم إنشاؤه عام 1999م ويستهدف 6 الاف طن بنجر/يوم، كما أن إجمالي الكمية المعصورة سنويا 550 ألف طن بنجر واجمالي المساحة المنزرعة بنجر بالمحافظة 18 ألف فدان، واجمالي السكر المنتج خلال الموسم 75 ألف طن سكر تمويني، كما أن المصنع يضم صناعات تحويلية، حيث يتم إنتاج الكحول الاثيلي الأبيض من المولاس بطاقة 120 ألف لتر يوميا.



وفي سياق متصل شهد المحافظ اللواء أسامة القاضي انطلاق الموسم الـ 153 لتوريد قصب السكر بمصنع سكر ابو قرقاص بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص.

قال المحافظ، إن مصنع سكر أبو قرقاص يعمل بطاقة إنتاجية 115 ألف طن خلال موسمي عصير القصب والبنجر منها 40 ألف طن سكر خلال موسم عصير القصب و75 ألف طن خلال موسم عصير البنجر حيث يغطي ذلك حوالي 34٪ تقريبا من إجمالي إنتاج مصر من السكر، هذا الى جانب العديد من المنتجات الأخرى، التي يتم استخراجها من عصير قصب السكر، والتي تتنوع ما بين الكحول النقي وخميرة للأعلاف الحيوانية والعلف الحيواني.



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