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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير النقل يتفقد عددا من المشروعات التنموية والخدمية بصعيد مصر.. مسار القطار الكهربائي السريع السادس من أكتوبر لـ أسوان..بدء العمل في محور دشنا على النيل

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير وزير النقل

الفريق كامل الوزير:

  • يتفقد مسار القطار الكهربائي السريع.
  • يشهد تدشين وبدء العمل في محور دشنا على النيل.

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه اللواء  أشرف الداودي، محافظ قنا بتفقد مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع( أكتوبر /الأقصر / اسوان ) والذي يبلغ طوله 925 كم  وذلك في المسافة من الأقصر حتى دشنا، وذلك خلال زيارته التفقدية لعدد من محافظات الصعيد لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية و الخدمية التي تنفذها وزارة النقل.

وحيث تم معاينة نقطة  عبور المسار أعلى نهر النيل بجوار خط سكة حديد قنا  ابوطرطور كما عاين الوزير موقع ورشة العمرة الجسيمة والمحطة التبادلية للخطين الثاني(السادس من أكتوبر /اسوان) والثالث (سفاجا الغردقة/ قنا /الأقصر) وذلك بمحافظة قنا.

كما  شهد الوزير تدشين وبدء العمل بمحور دشنا على نهر النيل كاحد شرايين التنمية الجديدة في صعيد مصر حيث جاري العمل حاليا في 9 محاور في صعيد مصر وهي  الفشن /ابوتيج/ دراو/ بديل خزان أسوان/ شمال الأقصر / منفلوط /دشنا /دار السلام من إجمالي 17محور لصعيد مصر وحيث تم افتتاح 8محاور منها 5محاور خلال ديسمبر 2021.

وفيما يتعلق بخط القطار الكهربائى السريع السادس من أكتوبر/ أسوان اكد وزير النقل خلال جولته انه سيتم مراعاة  إنشاء المحطات فى المناطق كثيفة السكان ومناطق التقاطعات مع  محاور النيل ، لخدمة سكان محافظات الصعيد لافتاً إلى أن السرعة التصميمية للشبكة 250 كم / س والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ س والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وقطارات نقل البضائع 120 كم / ساعة.

وأن عدد القطارات الكهربائية السريعة بهذه الخط من المقرر أن تصل إلى 19 قطارًا، والقطارات الكهربائية الإقليمية 37 قطارًا بسرعة 160 كم /س، و 27 قطارًا لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالى يغطى مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد مضيفاً ان الهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة.

وأوضح وزير النقل ان  الفترة القادمة ستشهد توقيع عقد هذا الخط بالإضافة الى خط سفاجا الغردقة/ قنا /الأقصر مع شركة سيمنز العالمية ضمن خطة وزارة النقل  لإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع مكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال 1825 كم منها 1165 كم لخطي الصعيد وذلك بالتوازي مع التطوير الجاري لشبكة السكك الحديدية القائمة حالياً بطول 10آلاف كم.

 وأشار الى أن خطوط القطارات السريعة  تعمل بالكهرباء لتقليل الوقت واختصار كبير لزمن الرحلات والحفاظ علي البيئة وستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر.

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