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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شغف بالمستقبل واحترام للماضي .. باحثة روسية تصف مصر أثناء حضورها لمنتدى شباب العالم

تاتيانا زيفا
تاتيانا زيفا

“أصبح قلبي ملئ بالحب للمصريين والحضارة المصرية، وبدأت أرى مستقبلنا يرسم في هذا المكان حيث اشعر ان مصر تطلع للمستقبل بشغف وتنظر الى الماضي باحترام”.


بتلك العبارات بدأت الشابة الروسية تاتيانا زيفا كلامها على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة للتعبير عن رأيها في منتدى شباب العالم، المقام بمدينة شرم الشيخ.

وقالت تاتيانا زيفا، الباحثة الاقتصادية الروسية، في حوارها الخاص مع موقع صدى البلد " أشعر بحماس كبير لأنني متواجدة للمرة الثانية في منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي"

وأضافت تاتيانا " حضرت سابقا للمنتدى في نسخته الماضية وفور عودتي هذا العام وجدت أشياء كثيرة قد تغيرت، حيث عدد الحضور أصبح أكبر، والتنظيم أروع، واستخدام الروبوت يعتبر شئ مذهل للجميع"

وتابعت " اعتبر نفسي محظوظة بحضور هذا المنتدى للمرة الثانية الذي يعتبر منصة تحتوي طاقات وأفكار الشباب حول العالم، ودائما نجد مصر مرحبة ومنفتحة لتقبل جميع الفئات المجتمعات"

وأضافت "أعتقد أنني سأظل أزور مصر في المستقبل لأتواجد بين هؤلاء الناس المميزين دائما، كما أني وجدت في مصر معايير وإجراءات قوية لمواجهة وباء كورونا ومناقشة العديد من قضايا العالم"

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منتدى شباب العالم..جلسة حول مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة

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وزراء ومسئولون: منتدى شباب العالم بلغ النضج .. ومصر تهتم بالطاقة المتجددة


وأكدت تاتيانا زيفا على أهمية المنتدى من خلال اجتماع الشباب المختلفين من جميع أنحاء العالم حول منصة واحدة تؤمن بقدرتهم على إحداث التغييرات وقوتهم في المجتمع.

وقالت إنها ستضع قضية تغير المناخ والتنمية المستدامة على رأس أولوياتها في المناقشات داخل المنتدى لما تمتلكه من خبرة فى تنفيذ المشروعات البيئية للمجتمع المحلى ومشاركتها السابقة في مشروعات دولية في التنمية المستدامة.

وتغير المناخ حيث إن وظيفتها مرتبطة بالتفاعل بين التجارة وسياسة المناخ وسيكون من المثير للاهتمام معرفة المبادرات والحلول المحلية وتبادل وجمع الأفكار حول كيفية إجراء تغييرات إيجابية من خلال اتخاذ كل قرار من منظور التنمية المستدامة.


مؤكدة أن كل شخص لديه القدرة على إحداث التغيير فالعالم يحتاج لأفكار الشباب وطاقاتهم، وأوضحت أن المنتدى يعد منصة فريدة من نوعها لتوحد أفكار الشباب في جميع أنحاء العالم لإجراء تغييرات والتشارك في عمل هادف يمس حياة الآخرين ويكون له تأثير حقيقي.

مصر قلبي الماضي تاتيانا زيفا التواصل الاجتماعي منتدى شباب العالم شرم الشيخ

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