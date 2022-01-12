وزير الخارجية الفرنسي: مفاوضات فيينا بطيئة جدًا.. والاتفاق النووي بعيد

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن إيران والقوى العالمية ما زالت بعيدة عن إبرام اتفاق لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 رغم إحراز بعض التقدم في نهاية ديسمبر الماضي.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضاف لودريان أمام أعضاء البرلمان الفرنسي أن المناقشات الجارية في فيينا "بطيئة للغاية".

يأتي ذلك برغم أن إيران أعلنت الاقتراب من التوصل إلى اتفاق جيد في فيينا، معربة عن أملها أن يتم في أسرع وقت.

ومن جانبه، أكد المبعوث الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف، أن المحادثات الهادفة إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي مستمرة.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر اليوم الثلاثاء: في ضوء بعض التكهنات السارية، لا بد من التوضيح بأن النقاشات مستمرة بأشكال متغيرة.

وفي رد على سؤال أحد متابعيه على تويتر إن كان الوفد الروسي يفاوض نيابة عن إيران، أكد أن هذا الأمر غير وارد، مشددا على أن الوفد الروسي لا يمثل إلا بلاده.