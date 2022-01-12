عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال حضوره فعاليات منتدى شباب العالم

السفير البريطاني لـ«صدى البلد»: اللهجة المصرية تفوق أي لهجة بالعالم.. وأعشق الفول المدمس

السفير البريطاني
السفير البريطاني بمصر "جاريث بايلي"

كشف السفير البريطاني بمصر "جاريث بايلي"، عن سر اتقانه للغة العربية، التي تحدثها بطلاقه وبشكل جيد، خلال  حضوره فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة المقامة بمدينة شرم الشيخ.

 

وأوضح السفير البريطاني، خلال حواره مع موقع "صدى البلد" السفير البريطاني بمصر "جاريث بايلي"، أنه  تعلم اللغة العربية في بداية الألفينات حين كان سكرتيراً  ثانياً بالسفارة وأصغر الشباب المتواجدين بالسفارة البريطانية، مضيفا أنه تلقى دورات في اللغة العربية بالمركز الثقافي البريطاني المتواجد بحي العجوزة ، ومن هنا بدأ حبه وشغفه للغة العربية .

 

وأضاف السفير البريطاني، أنه تعلم اللهجة المصرية خلال تواجده في مصر، لافتاً إلى أنه لا توجد مقارنة بين اللهجة المصرية وأي لهجة أخرى وهي تفوق وتعلو عن أي لهجة في العالم، مشيراً إلى أنه كان له الشرف لتعلم هذه اللغة واللهجة المصرية.

 

وعن العادات والتقاليد التي اكتسابها السفير البريطاني خلال عيشه بمصر، قال: الثقافة المصرية معروفة بالدم الخفيف، وتميز أهل مصر بالروح الجميلة والاستقبال اللطيف والمبهج، مضيفاً أنا من عشاق الأكل المصري  بشكل عام، خاصة الطعمية والفول المدمس والكشري، مشيراً إلى أنه يحب الحضارة المصرية التي يصل عمرها إلى نحو 7 آلاف عام، حيث هناك بلدان لا يوجد لديها نفس التاريخ العريق لمصر.

السفير البريطاني جاريث بايلي اللغة العربية منتدى شباب العالم شرم الشيخ الرئيس السيسي

موضوعات متعلقة

شغف بالمستقبل واحترام للماضي .. باحثة روسية تصف مصر أثناء حضورها لمنتدى شباب العالم

تقنيات أبهرت العالم.. أصغر مبرمج يكشف تفاصيل منتدى شباب العالم

طالبة أزربيجانية: أفضل لحظة بمنتدى شباب العالم رؤية الرئيس السيسي

تحدي تغير المناخ| محمد شاب إثيوبي يساهم في مشروع 3 مليار شجرة .. وفولوديمير مهندس أوكراني يسعى لحل أزمة تلوث الطاقة

مبعوث المنظمة الدولية للهجرة لـ «صدى البلد»| الكوارث الطبيعية ستشرد 143مليون شخص حول العالم.. ومدن وجُزر ستختفي

ترشيحاتنا

مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية: التغير المناخي يؤثر بشكل مباشر على كل القطاعات | فيديو

البحوث الفلكية: لا داعي للقلق من توابع الزلزال.. ناموا واطمنوا| فيديو

التحالف العربي يطلق عملية حرية اليمن السعيد

الأمن يكشف تفاصيل فيديو تعدي سيدة على طفلين بأحد شوارع دمياط

السفير البريطاني لـ«صدى البلد»: اللهجة المصرية تفوق أي لهجة بالعالم.. وأعشق الفول المدمس

خبير اقتصادي : السيارات الكهربائية غزت العالم.. ومصر قادرة على إنتاجها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

اعتذار رسمي من منتخب مصر بعد الهزيمة أمام نيجيريا

يجب أن نكون مستعدين.. البحوث الفلكية: من الوارد حدوث زلزال آخر أقوى

نقل أكرم توفيق للمستشفى بعد إصابته في مباراة مصر ونيجيريا

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟..إجابة صادمة من البحوث الفلكية

مشادة بين كيروش وأحد الجماهير المصرية بعد الهزيمة أمام نيجيريا

مصرع 4 أطفال أشقاء في حريق شقة سكنية بفيصل

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نشر ياسمين عبدالعزيز صورته..تعرف على القط الأغلى والأغرب في العالم

راح أكل عيشه للأبد.. كيف فقد عبدالله كولة صوته وما الذي يحتاج إليه في الوقت الحالي؟

تقنيات أبهرت العالم.. أصغر مبرمج يكشف تفاصيل منتدى شباب العالم

10 ثوان منعت كارثة.. كيف اختلفت حدة زلزال الفجر عن دمار 1992

فيديو

سقوط سيارة من المعدية في النيل.. تفاصيل مؤلمة خلال البحث عن المفقودين|فيديو

فيديو جراف.. دولة منتجة.. السيسي: إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية 2023

فيديوجراف.. أقوى من زلزال 92.. هزة أرضية تفزع المصريين فجرا

حقيقة حدوث توابع للزلزال خلال الساعات القادمة .. رئيس البحوث الفلكية يوضح

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور عبد الفتاح درويش

الحرية الشخصية.. ما لنا وما علينا.. وفيديوهات الإثارة ببرنامج التيك تيوك

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

اﻟﻤﺰﻳﺪ