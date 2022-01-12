السفير البريطاني لـ«صدى البلد»: اللهجة المصرية تفوق أي لهجة بالعالم.. وأعشق الفول المدمس

خلال حضوره فعاليات منتدى شباب العالم

كشف السفير البريطاني بمصر "جاريث بايلي"، عن سر اتقانه للغة العربية، التي تحدثها بطلاقه وبشكل جيد، خلال حضوره فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة المقامة بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح السفير البريطاني، خلال حواره مع موقع "صدى البلد" السفير البريطاني بمصر "جاريث بايلي"، أنه تعلم اللغة العربية في بداية الألفينات حين كان سكرتيراً ثانياً بالسفارة وأصغر الشباب المتواجدين بالسفارة البريطانية، مضيفا أنه تلقى دورات في اللغة العربية بالمركز الثقافي البريطاني المتواجد بحي العجوزة ، ومن هنا بدأ حبه وشغفه للغة العربية .

وأضاف السفير البريطاني، أنه تعلم اللهجة المصرية خلال تواجده في مصر، لافتاً إلى أنه لا توجد مقارنة بين اللهجة المصرية وأي لهجة أخرى وهي تفوق وتعلو عن أي لهجة في العالم، مشيراً إلى أنه كان له الشرف لتعلم هذه اللغة واللهجة المصرية.

وعن العادات والتقاليد التي اكتسابها السفير البريطاني خلال عيشه بمصر، قال: الثقافة المصرية معروفة بالدم الخفيف، وتميز أهل مصر بالروح الجميلة والاستقبال اللطيف والمبهج، مضيفاً أنا من عشاق الأكل المصري بشكل عام، خاصة الطعمية والفول المدمس والكشري، مشيراً إلى أنه يحب الحضارة المصرية التي يصل عمرها إلى نحو 7 آلاف عام، حيث هناك بلدان لا يوجد لديها نفس التاريخ العريق لمصر.