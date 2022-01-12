طقس اليوم | معتدل خلال النهار شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 11

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وتابع خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن طقس اليوم، عن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وعلى مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وواصل خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعاتهم بشأن طقس اليوم، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.

وتحدث خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن طقس اليوم، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية : شمالية غربية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى والصغرى

القاهرة 19 11

الإسكندرية 18 11

وادي النطرون 19 11

طنطا 18 10

شبين الكوم 18 11

دمنهور 18 11

بلطيم 18 11

مطروح 17 11

السلوم 17 12

سيوة 17 8

بورسعيد 20 12

دمياط 20 11

الزقازيق 19 11

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 19 11

السويس 19 11

العريش 18 8

رفح 18 8

رأس سدر 19 10

نخل 19 2

نويبع 21 15

طابا 19 12

كاترين 18 1

الطور 22 12

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 23 13

مرسى علم 24 14

الفيوم 20 8

بني سويف 20 8

المنيا 20 7

أسيوط 20 7

سوهاج 22 8

قنا 23 9

الأقصر 25 10

أسوان 25 11

ادفو 24 12

أبوسمبل 24 12

الوادي الجديد 24 6

شلاتين 25 14

أبو رماد 25 15

حلايب 23 15

رأس حدربة 22 15



أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:

العظمى والصغرى

مكة 31 22

المدينة 29 19

الرياض 27 15

المنامة 21 17

أبوظبي 24 17

الدوحة 24 16

الكويت 22 12

دمشق 17 5

بيروت 21 16

عمان 16 6

القدس 16 9

غزة 20 12

بغداد 22 11

مسقط 24 19

صنعاء 23 10

الخرطوم 37 23

طرابلس 14 11

تونس 12 4

الجزائر 12 7

الرباط 20 6

نواكشوط 29 20

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى والصغرى

أنقرة 8 5-

اسطنبول 3 1

إسلام آباد 17 5

نيودلهى 18 4

جاكرتا 29 24

بكين 3 7-

كوالالمبور 35 23

طوكيو 7 1

أثينا 8 2

روما 11 2-

باريس 5 1

مدريد 12 2-

برلين 2 1

لندن 7 2

مونتريال 3- 6-

موسكو 12- 19-

نيويورك 4 1-

واشنطن 6 4-

أديس أبابا 24 10