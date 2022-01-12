جامعة عين شمس تنظم زيارة ميدانية لمستشفى أحمد شوقي لطب المسنين الأحد المقبل

لرفع الروح المعنوية لهم

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس الأحد القادم الموافق 16 يناير، زيارة ميدانية لمستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين، حرصًا علي القيام بمسئوليته المجتمعية ودوره في تنمية الوعي الاجتماعي والإنساني، ومشاركتهم معاناتهم ورفع الروح المعنوية لهم.

يأتي ذلك برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وبرئاسة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبتنسيق الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هالة سويد مدير مستشفى المسنين بجامعة عين شمس ، والمهندسة هبة المرصفاوى رئيس نادى روتارى هليوبليس سبورتنج، وإشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.