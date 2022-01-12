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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لرفع الروح المعنوية لهم

جامعة عين شمس تنظم زيارة ميدانية لمستشفى أحمد شوقي لطب المسنين الأحد المقبل

زيارة مستشفى الشهيد
زيارة مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس الأحد القادم الموافق 16 يناير، زيارة ميدانية لمستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين، حرصًا علي القيام بمسئوليته المجتمعية ودوره في تنمية الوعي الاجتماعي والإنساني، ومشاركتهم معاناتهم ورفع الروح المعنوية لهم.

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السبت.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ ألسن عين شمس

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خبراء: منتدى شباب العالم يهدف إلى إعداد أجيال تشعر بالانتماء للمجتمع.. ويؤكدون: أصبحنا مصدر إلهام للعديد من الدول

يأتي ذلك برعاية الدكتور محمود المتيني  رئيس جامعة عين شمس، وبرئاسة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبتنسيق الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هالة سويد مدير مستشفى المسنين بجامعة عين شمس ، والمهندسة هبة المرصفاوى رئيس نادى روتارى هليوبليس سبورتنج، وإشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة عين شمس زيارة ميدانية مستشفى الشهيد أحمد شوقي طب المسنين

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