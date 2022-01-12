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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مضاعفة قيمة جوائزه.. انطلاق فاعليات صالون الشباب بدورته الـ 32 الأحد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تفتتح الدكتنورة  إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، في السادسة مساء الأحد المقبل 16 يناير الجاري،  صالون الشباب الدورة 32 تحت عنوان "الحلم ارض الابداع"، بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور عماد عبد النبي ابو زيد رئيس لجنه الفرز والتحكيم و نخبة من الفنانين والنقاد والمهتمين بالفن التشكيلي، وذلك بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.

ويشارك في هذه الدورة ما يقرب من 196فنان بإجمالي210 أعمال فنية في مختلف مجالات الفن التشكيلي والتي تضم النحت، الخزف، التصوير، الرسم، الجرافيك، التجهيز في الفراغ، فنون الميديا والفنون الرقمية.

جدير بالذكر انه تمت مضاعفة قيمة جوائز الصالون في هذه الدورة لتصل قيمتها الي 320 ألف جنيه مصري مقسمه كالتالي: "الجائزة الكبري قيمتها 50 ألف جنيه مصري"، جوائز الصالون مقسمه إلى8 جوائز قيمة كلا منها 30ألف جنيه مصري في كل مجال، 2 جائزة تشجيعيه قيمة كلا منها 15 الاف جنيه مصري، وتم استحداث جائزة جديده هذا العام وهي عدد 2 جائزة اقتناء متحف الفن الحديث.

وتلعب الفنون بشكل عام تلعب دورا هاما فى بناء الشخصية واستثمار الطاقات بصورة ايجابية الى جانب ترسيخ الهوية الوطنية وتوثيق التراث والحفاظ على الهوية، ويمثل  صالون الشباب منذ ميلاده علامة مضيئة فى ساحة التشكيل المصرى ويتيح الفرصة للواعدين فى هذا المجال للتعبير عن انفسهم وتقديم ابداعاتهم التى تجسد احلامهم وطموحاتهم .

ويعد صالون الشباب من أهم الأحداث الفنية التي تنظمها وزارة الثقافة سنوياً للتأكيد على أهمية الابداع في تشكيل الذائقة الفنية والوجدانية للمجتمع، وتعكس العديد من الرسائل التنويرية الخلاقة والملهمة والمؤكدة لريادة مصر الحضارية .

يذكر ان الصالون شهد في دورته الماضية مشاركة ما يقرب من 151 فناناً أبدعوا خلالها 152 عملاً فنيا جسدت شتى مجالات الفن التشكيلى منها فنون التصوير، الجرافيك ، الخزف، الرسم، النحت التجهيز فى الفراغ وفنون الميديا والفنون الرقمية.

الدكتنورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة صالون الشباب الدورة 32 الحلم ارض الابداع الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية

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