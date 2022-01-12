السبت.. أنشطة ثقافية وفنية بمركز طلعت حرب

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي " بالسيدة نفيسة" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، عددا من الأنشطة الفنية والثقافية، وذلك السبت 15 يناير .

حيث تبدأ الفعاليات في الثالثة مساء و"جولة الفنون " ومحاضرة حول أحد روافد الفنون مقدمة لشباب المركز مع عرض تقديمي للتوضيح .

يعقبها وفي الرابعة مساء افتتاح معرض لنتاج أنشطة ورش شهر سبتمبر التي أقامها المركز في مجالات الفنون التشكيلية وغيرها .

يعقب افتتاح المعرض ندوة جديدة لنادي القصة بعنوان " هل تفتقد الصحافة الثقافية العدالة" ، وحوار حول دور الصحافة الثقافية في الارتقاء بالمشهد الثقافي بشكل عام، وتأثير ظهور الميديا علي الصحافة الأدبية والثقافية، وغيرها من الموضوعات.

يشارك في الندوة الكاتب الكبير نبيل عبد الحميدرئيس نادي القصة، الكاتب الصحفي علاء عبد الهادي رئيس تحرير اخبار الأدب ، الكاتب ماهر حسن نائب رئيس تحرير المصري اليوم، الكاتب عيد عبد الحليم رئيس تحرير مجلة أدب ونقد، الكاتب محسن عبد العزيز نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام والمشرف العام على ملحق الجمعة، الكاتب حسن الجوخ نائب رئيس نادي القصة، الكاتب د.سيد نجم امين صندوق النادي، و يدير الندوة الكاتب محمد القصبي.