«الفرح فرحنا» يلحق بقائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر

تمكن مسلسل الفرح فرحنا من الدخول إلي قائمة الأعمال الاعلي مشاهدة في مصر بعد طرحه بعدة أيام عبر منصة شاهد vip.

حيث حصد مسلسل الفرح فرحنا المركز الرابع في القائمة التي تضم الـ 10 أعمال الاعلي مشاهدة في مصر .

مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد ضيوف الشرف مهم أحمد شيبة وعبد الباسط حمودة وغيرهم، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التوني.

مسلسل الفرح فرحنا تدور أحداثه في إطار كوميدي حول مجموعة الأشخاص يسكنون في حارة شعبية وكل منهما يسعي الي كسب العيش ، ويعرض كل اسبوع 5 حلقات من العمل .

ومن المقرر أن يشارك الفنان محمد عمرو الليثي بالمسلسل الكوميدي الجديد " الفرح فرحنا" بطولة نخبة من نجوم الكوميديا أوس أوس وميرنا جميل وويزو ومحمد ثروت وسامي مغاوري إخراج معتز التوني.

وأعرب محمد عمرو الليثي عن سعادته بالمشاركة مع نخبة من نجوم الكوميديا، مشيراً أن أجواء التصوير سادتها روح المحبة والمرح.