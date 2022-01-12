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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاطل يشعل النيران في ماكينة صراف آلي والشرطة تقبض عليه

القبض علي متهم أشعل
القبض علي متهم أشعل النيران في ماكينة صراف ٱلي بجوار مدرسة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض على متهم  أشعل النيران في ماكينة صراف آلي بجوار مدرسة بكفرالزيات؛ وذلك في إطار خطة مديرية أمن لإحكام التواجد الشرطي وردع مخالفين.

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كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بإشعال شخص مجهول النيران في ماكينة صرف آلي.


وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث تحت إشراف العقيد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي بسيون وكفرالزيات وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث.

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وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفرالزيات برئاسة الرائد أحمد شيحه من ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان مركز شرطة كفرالزيات.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

مسجل خطر احكام مديرية امن الغربية الأجهزة الامنية متهم اشعال ماكينة صراف إلى

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