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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 15 قطعة سلاح في حملة أمنية بالقليوبية

صدى البلد

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط (15) قطعة سلاح ناري وأبيض وضبط (23) قضية اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (29) متهم "لعدد 9 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (7432) حكما قضائيا متنوعة و ضبط (3) متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

قطاع الأمن العام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات

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