الري: 8 قرارات إزالة مبانٍ من البلوك الأبيض وأحواش في سوهاج

نفذت وزارة الموارد المائية والرى ، ٨ قرارات منهم ٤ قرارات إزالة ردم أتربة ومخلفات وكسر حجر بمسطح ٢٥٠ م٢ و٤ قرارات مبانى من البلوك الأبيض و مونة الأسمنت عبارة عن أحواش وغرف بمسطح ٤٠٠ م٢ وذلك بناحية نجع التعليقة ونجع فراج إبراهيم وجزيرة موسى بمركز أخميم بسوهاج.

ازالة التعديات

وقد تم ذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولي مجلس مدينه أخميم وقد تم ذلك بمعدات الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بسوهاج وكذلك مجلس مدينة أخميم وتحت اشراف مهندسي وفني الإدارة.

حملات موسعة للإزالات فى المحافظات

جدير بالذكران حملات الإزالات الموسعة مازالت مستمرة بجميع المحافظات، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى، تم حتى تاريخه إزالة ما يقرب من ٣٠ ألف حالة تعدى بمساحة حوالى ٤.٩٠ مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

ازالة التعديات

تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات .. حيث تم تنفيذ (٩٧) قرار إزالة لمخالفات ردم بمساحة ٣٨ ألف متر مربع بقريه ميت بدر حلاوة بمركز سمنود بمحافظة الغربية ، بتأمين شرطة مركز سمنود ، وإزالة (١٣) مخالفة متنوعة بمساحة ٣٢٥ متر مربع بمركز بسيون بمحافظة الغربية بتأمين قوات شرطة مركز بسيون ، و (٦) قرارات إزالة لمخالفات متنوعة بمركز زفتي.

وفى محافظة أسيوط .. تم تنفيذ (٢٦) قرار إزالة لمخالفات ردم بمساحة ٧٤٣٠ متر مربع بناحيه قبلي مقام الشيخ محمد بمركز أبوتيج ، وتنفيذ (٤٤) قرار إزالة لمخالفات ردم بمساحة ٢٩٧٣ متر مربع و (٤) قرار إزالة لمبانى مخالفة بمساحة ١٢١ متر مربع ، وذلك بناحيه بحري وقبلى محطة مياه أبوتيج ومنطقة قلعة البلح بمركز أبوتيج ، وذلك بتأمين من قوات الشرطة وبوجود مسئولى مجلس مدينه مركز أبوتيج وباستخدام معدات الوزارة ، كما تم تنفيذ (٢) قرار إزالة لبناء مخالف بناحية نزلة عبد اللاه وشلش بمركز ديروط على مساحة ٤٣ متر مربع وذلك بمعرفة المخالفين و تحت إشراف مهندسى الإدارة ، وتنفيذ (٦٨) قرار إزالة لمخالفات ردم بمساحة ١٧٦٠٠ متر مربع وذلك بناحية جزيره الوسطى القبلية بمركز الفتح بمحافظة أسيوط ، وذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى مجلس مدينه مركز الفتح وبمعدات الوزارة.

ازالة التعديات

وفى محافظة قنا .. تم تنفيذ (٣) قرارات إزالة لمخالفات ردم ناحية جزيرة الطوابية بمركز قنا ، بالإضافة لإزالة (٢) مخالفة فى المهد ، وتنفيذ (٩) قرارات إزالة منهم (٥) قرارات بناحية قرية الزوايدة بمركز نقادة و(٤) قرارات بناحية جزيرة الطوابية بنجع حمادى ، وتنفيذ (٤) قرارات إزالة ردم بناحية القناوية ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحلية المختصة.

وفى محافظة سوهاج .. تم تنفيذ (١٥) قرار بمركز دار السلام ، منهم (١٠) قرارات ردم بمساحة ٢٠٥٠ متر مربع ، و(٥) قرارات مبانى مخالفة بمساحة ٦٨٥ متر مربع بناحيه مزاتا - ولاد سالم - ولاد خلف - البلابيش بمركز دار السلام ، كما تم تنفيذ (٦) قرارات منهم عدد (٣) قرارات لمخالفات ردم بمساحة ١١٧٥ متر مربع و (٣) قرارات مبانى مخالفة بمساحة ٣٧٠ متر مربع بدائرة مركز المنشأة ، وذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى المجالس المحلية وبإستخدام معدات الوزارة ، وتنفيذ عدد (٧) قرارات إزالة بمركز ساقلته بسوهاج منهم (٥) قرارات لمخالفات ردم بمساحة ٣٠٠٠ متر مربع و (٢) قرار مبانى مخالفة بمساحة ٢٠٠ متر مربع بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى مجلس مدينه مركز ساقلته ، وتنفيذ عدد (١١) قرار إزالة بمركز دار السلام بسوهاج منهم (٧) قرارات لمخالفات ردم بمساحة ٨٥٠ متر مربع و (٤) قرارات مبانى مخالفة بمساحة ٦٠٥ متر مربع.

ازالة التعديات

وفى محافظة المنيا .. تم تنفيذ (٥) قرارات إزالة لمخالفات ردم بناحية العوسى ونزلة عمرو والشيخ فضل والجندية بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا بحجم ١٩٤٠ متر مكعب و (٢) قرار إزالة لمبانى مخالفة بناحية الشيخ فضل وكفر الشيخ إبراهيم على مساحة ٧٦ متر مربع ، و (٢) قرار إزالة لمبانى مخالفة بمساحة ٧٠ متر مربع بناحية جزيرة طهنا الجبل مركز المنيا ، بمعرفة المخالفين و تحت إشراف مهندسى الوزارة.