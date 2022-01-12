لـ تخطي رهبة الاختبارات الإلكترونية.. رئيس جامعة أسوان للطلاب: اسألوا واستفسروا

قام الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد عيد المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة أسوان، ومسئولو الاختبارات الإلكترونية بالجامعة بتفقد لجان الاختبارات الإلكترونية التجريبية لطلاب الفرقة الأولى فى كل من كلية التمريض والمعهد الفني للتمريض بالجامعة.

تعد هذه التجربة الأولى من نوعها فى مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

وقام رئيس الجامعة بالاطمئنان علي سير العملية التنظيمية للاختبارات الإلكترونية والتأكيد على الطلاب والطالبات بإبداء الاستفسارات فى حال وجود أى إشكالية فى تلقى الاختبارات لكى يتمكنوا من التعامل السريع فيما بعد مع الأجهزة وتخطى رهبة الاختبارات الالكترونية وذلك من خلال سؤاله لعدد من الطلاب حول تقييم التجربة والعمل علي إبداء تساؤلاتهم على ملاحظي اللجان فور مواجهة أى أمر، وكان ذلك بتوجيه التساؤلات لعدد من الطلبة.

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وأشار الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة إلى أنه تعد هذه التجربة الأولى من نوعها للاختبارات الإلكترونية فى المركز والتى تسير بنجاح بفضل الله وجهود فريق العمل القائم على ذلك بكافة الأصعدة كلا فى مجاله، وتعد للتأكيد على تفعيل المنظومة واكتشاف أى مشاكل وحلها قبل الاختبارات الإلكترونية وإزالة الرهبة للطلاب والطالبات.

كما أعرب الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة عن سعادته بهذه التجربة أثناء مروره على كافة المعامل الإلكترونية على كون هذه التجربة بمثابة نقلة حضارية وتجربة ناجحة بكل المقاييس لتمكين الطلاب من التعامل الميسر مع الأجهزة متمنياً سيادته التوفيق والسداد لجميع الطلاب فى كافة المراحل بمختلف الكليات.

وأضاف الدكتور محمد عيد المدير التنفيذي لمركز المعلومات بجامعة أسوان بأن عدد الطلاب والطالبات الذين يقومون بإجراء الاختبارات الإلكترونية التجريبية اليوم يبلغ حوالى 596 طالب وطالبة إضافةً إلى إجراء الاختبارات فى الوقت ذاته فى كافة المعامل الإلكترونية، وأن عدد الطلاب الإجمالي فى الاختبارات النهائية ما يعادل 1532 طالب وطالبة.

و إمكانية مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة والذى يتضمن عدد سبع معامل سعة تتراوح بين 56 إلى 230 جهاز بإجمالي 634 جهاز فى المركز على أن يتم توريد عدد 46 جهاز آخر حتى تصبح السعة الكاملة للمركز بعدد الأجهزة 730 جهاز.

وفي إطار ما ننشده الدولة من تطوير البرامج التعليمية والتحول الرقمي الذي تشهده الجامعات المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تم عقد الاختبارات الإلكترونية التجريبية لطلاب وطالبات كلية التمريض والمعهد الفنى للتمريض بجامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان والتى تم عقدها فى مركز الاختبارات الإلكترونية فى جامعة أسوان بالحرم الجامعي بصحارى.

