ضبط شبكة لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص بالمنوفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام “أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة سرس اللبان بالمنوفية” بإنشاء شبكة للبث اللاسلكى تستخدم من خلال الإنترنت لكسر شفرة القنوات الفضائية وبيع الخدمة للجمهور مقابل مبالغ مالية، ويغطى ترددها جميع أنحاء محافظة المنوفية وذلك من خلال أفرع تابعة لها دون تصريح من الجهات المختصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن المنوفية تم إستهداف المقر الرئيسى للشبكة والأفرع المختلفة التابعة لها وبتفتيشها تم العثور على (147 جهاز إستقبال إشارة ومعالجة وفك شفرة - المستلزمات والأدوات والعدد المُستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية).

كما تم ضبط (شريك ومدير الشبكة ، مقيم بدائرة مركز شرطة سرس اللبان بالمنوفية) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه تلك المخالفات بالمشاركة من شقيقه "المتهم الأول" للتربح المادى .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.