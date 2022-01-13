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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 أبراج تحطم القلب ولا تبقى على الحب.. أغربها الحوت

4 أبراج تحطم القلب
4 أبراج تحطم القلب ولا تبقى على الحب .. أغربها الحوت

تعد الحسرة وخيبة الأمل فى الحب من أكثر الأشياء التى تؤذي صحة الإنسان النفسية والجسدية وتؤثر على العمل والدراسة بالسلب .

وإذا كنت قد سبق لك التعرض لتجربة حب مريرة يجب ألا تسمح بتكرر ذلك مرة أخرى لذا لابد من معرفة الأبراج الأكثر خداعا في الحب حيث تؤثر الأبراج التى ينتمى لها الأشخاص على بعض الصفات الأساسية لشخصياتهم.

مفاجأة.. هذه الأبراج لديهم توافق روحي

كاتب: لا يوجد سند مادي أو ملموس لقراءات الأبراج

 وفقا لما جاء في موقع “ pinkvilla ” لإنقاذ الأشخاص من الخيانة مرة أخرى والمساعدة فى إعطائهم نظرة ثاقبة للسمات الشخصية، نعرض لكم أهم  4 أبراج تشتهر بقدرتها على كسر القلب في علاقات الحب، وهى:

القوس

مواليد برج القوس لا ينوون كسر القلوب، لكنهم عن غير قصد يتم رسم أفعالهم بهذه الطريقة التي يفعلونها فروحهم متحررة في القلب تحب تجربة أشياء جديدة واستكشافها، لذلك  إذا كنت على علاقة بأحد منهم فقد يكسرون قلبك بسبب عدم رغبتهم في الالتزام أو عدم قدرتهم على الالتزام. عندما يشرعون في الانفصال ، تكون الشروط واضحة. 

في نظرهم كل هذا سيكون له ما يبرره ، لأنه مهما كان فهو تجربة من وجهة نظرهم لذا فهم من أكثر الأبراج خطورة فى الحب.
 

 الجوزاء

أصحاب هذا البرج ذو شخصيات ضخمة فهم يشعرون بالملل من كل شيء بسهولة ويحبون الاختلاط، ولن يرغبوا أبدًا في قضاء وقتهم بمفردهم وهذا هو السبب في أن طبيعتهم غير الحاسمة يمكن أن تجعلهم مع عشاق مختلفين ويفتقرون إلى الارتباط الجاد بالناس، في لحظة واحدة ستراهم يمشون .

برج الدلو

برج الدلو يفكر في الحرية والاستقلال وهم مغازلون فى الحب بطبيعتهم مما يجعل من الصعب عليهم بعض الشيء إبقاء أعينهم ورفع أيديهم عن أنفسهم أثناء وجودهم في علاقة وعلى الرغم من أنهم ملتزمون ومخلصون ، إلا أنهم في بعض الأحيان يمكنهم تجاوز الخط الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على العلاقة. 

أصحاب هذا البرج يميلون إلى منح شركائهم الحرية والمساحة منهم ، وهذا ما يتوقعونه في المقابل. 


الحوت

يعد برج الحوت جميل للغاية عندما يتعلق الأمر بالعلاقات، ولكن بمجرد أن يخرجوا منها لا توجد طريقة للعودة. 

يمكن أن يؤذي الحوت مشاعرك من خلال إلقاء اللوم عليك لأسباب لا نهاية لها ولعب بطاقة الضحية ، مما يجعلك تشعر بالسوء لخلعها.

 يمكن أن ينتقلوا من كونهم محبين ودافئين إلى باردون وغير مهتمين بسرعة إلى حد ما. بمجرد أن يثبتوا أنك السبب وراء الانفصال ، فسيستخدمونه بطرق فنية مختلفة في المستقبل لإلقاء اللوم عليك.

 

الحب الأبراج برج القوس برج الحوت برج الدلو الجوزاء

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