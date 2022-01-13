عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تبييض القدمين الداكنة.. 4 وصفات سحرية من مطبخك

تبييض القدمين
تبييض القدمين

القدم الداكنة هي مشكلة حقيقية يواجهها الكثير منا، وأقدامنا بشكل عام هي الأكثر تعرضًا ولا نهتم بها كجزء مهم للعنايه  فى أجسامنا. 

ووفقا لموقع boldsky هناك بعض العلاجات المنزليه السهله للتخلص من القدم الداكنه.

وصفات لتبييض القدم الداكنة

الليمون والعسل
عصير الليمون هو عامل مبيض معروف للبشرة يعمل على تفتيح وإشراق قدميك، وتحافظ الخصائص المطرية للعسل على ترطيب قدميك بينما يكون لمركبات الفينول والفلافونويد الموجودة في العسل تأثير تبييض البشرة. 

المكونات : 1 ملعقة كبيرة عسل و1 ملعقة كبيرة ليمون

طريقة الاستخدام: امزج كلا المكونين في وعاء للحصول على عجينة ناعمة، ثم ضع العجينة على قدميك. اتركه لمدة 15 دقيقة قبل غسله باستخدام الماء العادي.

txt

بـ 3 وصفات مختلفة.. كيفية استخدام جل الصبار للبشرة

txt

بـ 4 وصفات سريعة تخلصى من تشقق الكعبين

الكركم والحليب 
تم استخدام الكركم منذ آلاف السنين لمحاربة الأمراض الجلدية المختلفة، يحتوي الكركم على مادة الكركمين النشطة التي تمنع تكون الميلانين وبالتالي تفتيح بشرتك. يحتوي الحليب على حمض اللاكتيك الذي يقشر الجلد لإزالة خلايا الجلد الميتة مما يجعل بشرتك مشرقة ومغذية.

المكونات : 2 ملعقة صغيرة مسحوق كركم حليب بارد حسب الحاجة.

طريقة الاستخدام : امزج مسحوق الكركم بكمية كافية من الحليب للحصول على عجينة سميكة وناعمة، ثم ضع العجينة على قدميك، واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه باستخدام الماء الفاتر.

الليمون والسكر
من أفضل المقشرات الطبيعية للبشرة التي تزيل الجلد الباهت والميت لتجديد شباب قدميك، ويمنحك مزجه مع الليمون، وهو عامل مبيض للبشرة، علاجًا يعمل مثل السحر لتبييض قدميك الداكنة.

المكونات : 1 ملعقة كبيرة سكر 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون طريقة الاستخدام خذ السكر في وعاء. طريقة الاستخدام أضيفي عصير الليمون إليها وقومي بتقليبها، وتأكد من أن الخليط الذي تم الحصول عليه خشن الملمس،  وضعي الخليط على قدميك وافركي قدميك باستخدام الخليط لبضع دقائق، واتركي المزيج على قدميك لمدة 10 دقائق أخرى قبل شطفه.

البابايا واللبن الرائب 
تحتوي البابايا واللبن الرائب والكركم والبابايا على إنزيم غراء الذي يزيل الخلايا الميتة من الطبقة العليا من الجلد ويساعد على تفتيح البشرة. تضيف خصائص تقشير الخثارة إلى التأثير وتجعل بشرتك ناعمة وسلسة ومشرقة. 

المكونات  ½ كوب بابايا مهروسة ¼ كوب خثارة 1 ملعقة صغيرة ماء ورد رشة كركم.

طريقة الاستخدام في وعاء ، خذ البابايا المهروسة. أضف اللبن الرائب وماء الورد والكركم إليه. اخلط جيدا. ضع العجينة على قدميك. اتركه لمدة 15 دقيقة. اغسله بالماء البارد واتركه حتى يجف.

القدم الداكنة تبييض القدم الداكنة وصفات لتبييض القدم الداكنة القدم علاج القدم الداكنة

موضوعات متعلقة

لعلاج حب الشباب وحروق الشمس.. أبرز 4 مكونات طبيعية

نصائح لنمو الأظافر بشكل أسرع

طرق استخدام العسل لزياده جمالك

علاج حب الشباب بمكونات طبيعية في المنزل

ترشيحاتنا

قبل ساعات على إقرارها.. ثبات مرتقب لـ أسعار البنزين الجديدة في مصر

بالأسماء .. رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية عن 9 مصريين

نشرة مرور المحاور الرئيسية.. سيولة على الدائري والطرق الصحراوية

مصر تحصل على 34 مليون يورو مساهمات مالية من بنك التعمير الألماني في اتفاقية تعاون مالي

وزير البترول: مصر تعمل على تطوير عدد من المدن التعدينية

انطلاق أولى رحلات مصر للطيران إلى مدينة الخارجة.. الأحد المقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

لـ أسرة المتوفى| معاش 3 أشهر.. تعرف على شروط صرف منحة الوفاة بقانون العمل الجديد

قصة اعتناق منير مراد الإسلام بعد اليهودية وزواجه من أخت تامر حسني

4 أبراج تحطم القلب ولا تبقى على الحب.. أغربها الحوت

التعليم: بدء امتحانات نصف العام السبت القادم .. و19 يناير إجازة

هل استحق منتخب مصر ركلة جزاء أمام نيجيريا؟.. عصام عبد الفتاح يحسم الجدل

اشعر بكرب شديد بعدما التزمت بقراءة سورة البقرة والصلاة على النبى ؟

أجواء شديد البرودة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استراحة محارب.. اعرف مدة غياب أكرم توفيق عن الملاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي

أفضل أنواع غذاء ملكات النحل.. وأهم فوائده للنساء والرجال

طبيب يكشف بالمستندات ويكذب "الأطباء".. بأي ذنب قُتل الإعلامي وائل الإبراشي؟

صدع ينذر بالخطر.. تحذيرات جديدة من ذوبان «نهر يوم القيامة الجليدي» وإغراق نيويورك وبريطانيا

فيديو

فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن كاس الرابطة في نسخته الأولى

اتهام منة شلبي بـ العنصرية.. ممرضتان لرعاية والدتها في أزمة |فيديوجراف

لأول مرة في التاريخ.. زراعة قلب خنزير بجسد مريض في أمريكا |فيديوجراف

فيديو جراف.. تفاصيل مشادة كيروش مع مشجع بعد هزيمة نيجيريا

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

اﻟﻤﺰﻳﺪ