تبييض القدمين الداكنة.. 4 وصفات سحرية من مطبخك

القدم الداكنة هي مشكلة حقيقية يواجهها الكثير منا، وأقدامنا بشكل عام هي الأكثر تعرضًا ولا نهتم بها كجزء مهم للعنايه فى أجسامنا.

ووفقا لموقع boldsky هناك بعض العلاجات المنزليه السهله للتخلص من القدم الداكنه.

وصفات لتبييض القدم الداكنة

الليمون والعسل

عصير الليمون هو عامل مبيض معروف للبشرة يعمل على تفتيح وإشراق قدميك، وتحافظ الخصائص المطرية للعسل على ترطيب قدميك بينما يكون لمركبات الفينول والفلافونويد الموجودة في العسل تأثير تبييض البشرة.

المكونات : 1 ملعقة كبيرة عسل و1 ملعقة كبيرة ليمون

طريقة الاستخدام: امزج كلا المكونين في وعاء للحصول على عجينة ناعمة، ثم ضع العجينة على قدميك. اتركه لمدة 15 دقيقة قبل غسله باستخدام الماء العادي.

الكركم والحليب

تم استخدام الكركم منذ آلاف السنين لمحاربة الأمراض الجلدية المختلفة، يحتوي الكركم على مادة الكركمين النشطة التي تمنع تكون الميلانين وبالتالي تفتيح بشرتك. يحتوي الحليب على حمض اللاكتيك الذي يقشر الجلد لإزالة خلايا الجلد الميتة مما يجعل بشرتك مشرقة ومغذية.

المكونات : 2 ملعقة صغيرة مسحوق كركم حليب بارد حسب الحاجة.

طريقة الاستخدام : امزج مسحوق الكركم بكمية كافية من الحليب للحصول على عجينة سميكة وناعمة، ثم ضع العجينة على قدميك، واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه باستخدام الماء الفاتر.

الليمون والسكر

من أفضل المقشرات الطبيعية للبشرة التي تزيل الجلد الباهت والميت لتجديد شباب قدميك، ويمنحك مزجه مع الليمون، وهو عامل مبيض للبشرة، علاجًا يعمل مثل السحر لتبييض قدميك الداكنة.

المكونات : 1 ملعقة كبيرة سكر 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون طريقة الاستخدام خذ السكر في وعاء. طريقة الاستخدام أضيفي عصير الليمون إليها وقومي بتقليبها، وتأكد من أن الخليط الذي تم الحصول عليه خشن الملمس، وضعي الخليط على قدميك وافركي قدميك باستخدام الخليط لبضع دقائق، واتركي المزيج على قدميك لمدة 10 دقائق أخرى قبل شطفه.

البابايا واللبن الرائب

تحتوي البابايا واللبن الرائب والكركم والبابايا على إنزيم غراء الذي يزيل الخلايا الميتة من الطبقة العليا من الجلد ويساعد على تفتيح البشرة. تضيف خصائص تقشير الخثارة إلى التأثير وتجعل بشرتك ناعمة وسلسة ومشرقة.

المكونات ½ كوب بابايا مهروسة ¼ كوب خثارة 1 ملعقة صغيرة ماء ورد رشة كركم.

طريقة الاستخدام في وعاء ، خذ البابايا المهروسة. أضف اللبن الرائب وماء الورد والكركم إليه. اخلط جيدا. ضع العجينة على قدميك. اتركه لمدة 15 دقيقة. اغسله بالماء البارد واتركه حتى يجف.