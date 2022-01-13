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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا تحرر 370 محضرا لمنشآت مخالفة

صحة المنيا تنفذ حملات
صحة المنيا تنفذ حملات رقابية

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على ضرورة تحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق، وإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية من خلال تكثيف حملات المتابعة الميدانية، للتأكد من جودة المعروضات من السلع والمواد الغذائية على المواطنين، بالإضافة إلى رصد المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 من جانبها، نفذت مديرية الصحة بالمنيا، عددا من الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والقطاعات الخدمية، خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك لضمان سلامة الغذاء، وحرصاً على صحة المواطنين.

 وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الإدارة العامة للطب الوقائي نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، حيث تم المرور على 645 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وتم تحرير 370 محضرا للمخالفات المضبوطة، تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية، وتم ضبط منشأة تعمل بدون ترخيص.

 وأشار الدكتور علي قاسم، مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، إلى أنه تم إعدام 1700 كيلو أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، لافتا إلى أنه تم سحب 695 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك، واستخراج شهادات صحية لـ 1522.

 

المنيا الرقابة وزارة الصحة المتابعة الميدانية صحة المواطنين حملات التفتيش المنتجات الغذائية الإجراءات القانونية شهادات صحية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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