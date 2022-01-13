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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول

جهود إعادة إعمار
جهود إعادة إعمار وإنشاء المنازل المتضررة من السيول بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة حالياً لإعادة إعمار وإنشاء المنازل التي تعرضت لحدوث إنهيار كلى أو جزئى بها بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ورئيس اللجنة الإشرافية على جهود المجتمع المدنى لإحتواء تداعيات السيول من أجل إستكمال منظومة العمل داخل المناطق المتضررة من السيول .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأن هناك متابعة لحظية من محافظ أسوان لكافة الأعمال الجارى تنفيذها بالمناطق المتضررة برعاية مبادرة " الناس لبعضهم " والتي تم إطلاقها في مارس 2020 وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية حيث تقوم الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة بإستكمال أعمال الترميمات للمنازل بجزيرة عواض ، مع تطوير المرسى الرئيسى للجزيرة .

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ولفتت غادة أبو زيد إلى أنه بالتوازى مع ذلك تواصل جمعية الأورمان جهودها لإنشاء المنازل المتضررة منطقتى خور عواضه والسيل الريفى حيث تم الإنتهاء من أعمال البناء بالكامل للمنازل ، وكذا الأسقف ، بجانب تنفيذ أعمال النجارة والسباكة والكهرباء ، فيما جارى العمل في أعمال المحارة والبياض والتي تم نهوها في بعض هذه المنازل ، مع تركيب السيراميك .

وأشارت أبو زيد إلى أنه فى نفس الوقت تقوم مؤسسة مصر الخير بتنفيذ أعمال الإنشاء وإعادة إعمار المنازل المتضررة بمناطق عزب كيما ، وهو الذى يتواكب مع إستكمال الأعمال بجميع المناطق المتضررة من السيول فى باقى مدن ومراكز المحافظة ، بالإضافة إلى تسكين 255 أسرة بمساكن متضررى السيول بحى السلام بالعلاقى من إجمالي 504 وحدة سكنية كاملة الأثاث والتأسيس من كافة المتطلبات المعيشية .

قام الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد عيد المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة أسوان، ومسئولو الاختبارات الإلكترونية بالجامعة بتفقد لجان الاختبارات الإلكترونية التجريبية لطلاب الفرقة الأولى فى كل من كلية التمريض والمعهد الفني للتمريض بالجامعة.

وقام رئيس الجامعة بالاطمئنان علي سير العملية التنظيمية للاختبارات الإلكترونية والتأكيد على الطلاب والطالبات بإبداء الاستفسارات فى حال وجود أى إشكالية فى تلقى الاختبارات لكى يتمكنوا من التعامل السريع فيما بعد مع الأجهزة وتخطى رهبة الاختبارات الالكترونية وذلك من خلال سؤاله لعدد من الطلاب حول تقييم التجربة والعمل علي إبداء  تساؤلاتهم على ملاحظي اللجان فور مواجهة أى أمر، وكان ذلك بتوجيه التساؤلات لعدد من الطلبة.

جهود إعادة إعمار وإنشاء المنازل المتضررة من السيول بأسوان
جهود إعادة إعمار وإنشاء المنازل المتضررة من السيول بأسوان
جهود إعادة إعمار وإنشاء المنازل المتضررة من السيول بأسوان
جهود إعادة إعمار وإنشاء المنازل المتضررة من السيول بأسوان
جهود إعادة إعمار وإنشاء المنازل المتضررة من السيول بأسوان
جهود إعادة إعمار وإنشاء المنازل المتضررة من السيول بأسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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