بتكلفة 712 مليون جنيه.. محافظ سوهاج يُتابع الموقف التنفيذي لإنشاء "شفا الأورمان"

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج الأعمال الجارية، والموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مستشفى الأطفال " شفا الأورمان " بمدينة سوهاج الجديدة، على مساحة 6.5 فدان.

وذلك بتكلفة 712 مليون جنيه، لخدمة أطفال محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة.

وأوضح المهندس مصطفى هارب رئيس مدينة سوهاج الجديدة أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمستشفى، وجار أعمال التشطيبات النهائية.

ولفت إلى أن المستشفى تتكون من 7 طوابق بسعة 263 سريرا، ويتم تنفيذ المشروع بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إطار بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الهيئة وجمعية الأورمان.