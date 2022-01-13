عروسة الجيزة ضحية الغاز.. الأسرة تتسلم جثمانها بعد انتهاء التشريح

تسلمت أسرة عروس الجيزة جثمانها من مشرحة زينهم بعد انتهاء أعمال تشريح الجثمان داخل المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة لبيان أسباب الوفاة رسميًا؛ بعد أن توفت العروس، هاجر عصام، 27 سنة، بعد وقت قصير من حفل زفافها، أمس الأول الثلاثاء.

تجري النيابة الكلية بجنوب الجيزة، تحقيقات موسعة حول العثور على جثة عروس، لقيت مصرعها خنقًا داخل دورة مياه شقتها نتيجة تسرب الغاز بمنطقة الهرم.

واستدعت النيابة زوجها لسماع أقواله حول الحادث، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة لكشف ملابساته.

مصرع عروس ثاني أيام زفافها في الجيزة

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم، من غرفة النجدة، بلاغًا يفيد العثور على جثة فتاة متوفية ثاني يوم زفافها داخل دورة مياه شقتها، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبيَّن وجود جثة فتاة، ولا توجد بها أية إصابات ظاهرية، وبعمل التحريات، تبيَّن أنها توفيت نتيجة اختناق، بسبب تسرُّب غاز داخل دورة المياه ولا شُبهة جنائية في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.





تسلمت أسرة عروس الهرم جثمانها من مشرحة زينهم بعد انتهاء أعمال تشريح الجثمان داخل المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة لبيان أسباب الوفاة رسميًا؛ بعد أن توفت العروس، هاجر عصام، 27 سنة، بعد وقت قصير من حفل زفافها، أمس الأول الثلاثاء.

تجري النيابة الكلية بجنوب الجيزة، تحقيقات موسعة حول العثور على جثة عروس، لقيت مصرعها خنقًا داخل دورة مياه شقتها نتيجة تسرب الغاز بمنطقة الهرم.

واستدعت النيابة زوجها لسماع أقواله حول الحادث، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة لكشف ملابساته.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم، من غرفة النجدة، بلاغًا يفيد العثور على جثة فتاة متوفية ثاني يوم زفافها داخل دورة مياه شقتها، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبيَّن وجود جثة فتاة، ولا توجد بها أية إصابات ظاهرية، وبعمل التحريات، تبيَّن أنها توفيت نتيجة اختناق، بسبب تسرُّب غاز داخل دورة المياه ولا شُبهة جنائية في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.