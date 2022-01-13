ذبحت خروفا أمام السينما.. ماجدة خير الله تكشف كواليس تعاونها مع مديحة كامل في 4 أفلام

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة مديحة كامل والتي تعد من أجمل الفنانات في تاريخ السينما المصرية. بالإضافة إلي تقديمها العديد من الأعمال الهامة في الدراما والسينما المصرية والتي بلغ عددها ما يزيد على 140 عملا فنيا.

تمكنت مديحة كامل خلال مشوارها الفني من تحقيق نجاحات كبيرة والمشاركة بعدد من الأفلام السينمائية التي جعلتها تنافس كبار الفنانين ، كما أنها كانت تحصد الإيرادات في دور العرض السينمائية.

مديحة كامل

وكشفت الناقدة والمؤلفة ماجدة خير الله كواليس تعاونها مع الراحلة مديحة كامل في٤أفلام سينمائية ، وهم العفاريت ، العجوز والبلطجي وشوادر والمزاج .

حيث قالت الناقدة خير الله في تصريحات خاصة لصدي البلد ، اول لقاء جمعني بالفنانة مديحة كامل وتم تنفيذه من خلال فيلم العفاريت ، والذى شاركها في البطولة الفنان عمرو دياب ، وقد واقفت علي العمل فور قراءته ، خاصة وأنه كان بعيدا عن الأدوار التي كانت ترشح لها باستمرار والتي تعتمد علي الإغراء ، أما هذا الدور فكانت تجسد فيه دور مذيعة أطفال، وقد جلست مع المخرج لاختيار الأطفال المشاركة في العمل حيث كانت تود أن تكون هناك ألفة بينهم ، كما تم ترشيح أحد المطربين قبل عمرو دياب إلا أنه اعتذر عن العمل وتم ترشيح الفنان عمرو دياب ، والذي كان قد بدا نجمه يبزغ في سماء الفن حينها .

وتتابع ماجدة خير الله قائلة : مديحة كامل كانت محبة لعملها بشكل كبير فقد كانت تعمل لساعات طويلة دون أي اعتراض ، كما أن تعاملها مع الأطفال في الفيلم كان رائعا وحنونا.

وتضيف ماجدة خير الله : ثاني تعاون مع الفنانة مديحة كامل فقد كان من خلال فيلم العجوز والبلطجي ، وقد حقق الفيلم نجاحا كبيرا لم يكن في التوقعات بهذا الشكل ، خاصة وأنه طرح في دور العرض ليلة افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى.

واستكملت ماجدة خير الله : ليلة تركيب الافيشات في السينما حرصت مديحة كامل علي النزول الي السينما ، وأصرت علي ذبح خروف امام السينما وقامت بتوزيع اللحم علي العمال والمارين في الشارع.

وعن كواليس تعاونهما في فيلم شوادر تقول ماجدة خير الله : هناك موقف طريف في هذا العمل فقد قامت الشركة المنتجة بعمل ماكيت للشخصية التي تلعبها مديحة كامل في سينما عماد الدين بارتفاع عمارة كاملة وهي ترتدي ملابس الشخصية ، ووضع مصباح كبير في منتصف الماكيت ، مما ادي ازدحام الشارع بالمارة وكاد الشارع أن يغلق.

وعن آخر عمل تعاونت فيه المؤلفة ماجدة خير الله مع الفنانة مديحة كامل : جمعني بها آخر عمل سينمائي وهو المزاج ، وقد كان من أصعب أدوارها ، حيث جسدت دور سيدة تدخل السجن وهناك تتعرض لمضايقات صعبة وتدخل عالم ادمان المخدرات ، وقد تنازلت عن وضع مكياج علي مدار نصف أحداث العمل ، وقد أشادوا بالفيلم بعد مشاركته في مهرجان موسكو.