حفل تكريم زعيم الأدب المسرحي "نعيم الأسيوطي" بثقافة أسيوط

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة لدعم الأدباء والشعراء بصعيد مصر، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حفل تكريم الكاتب المسرحي الأديب نعيم الاسيوطي بمقر قصر ثقافة أسيوط وبالتعاون مع نقابة اتحاد كتاب مصر برئاسة الأديب محمد عبد المطلب، حيث بدأت الفعاليات باستعراض الشاعر اوفي عبدالله الأنور رئيس مجلس إدارة نادي الادب المركزي بسوهاج مسيرة الأديب نعيم الاسيوطي، بينما قدم مدير عام الثقافة بأسيوط - خلال كلمته - الشكر لكل المبدعين الشعراء المشاركين بالاحتفالية ممن تحملوا مشقة السفر وظروف الطقس السيئ، كما أكد أن الأديب نعيم الاسيوطي يستحق أكثر من مجرد تكريم فهو أحد ايقونات العمل الثقافي، وأشاد الأديب محمد عبد المطلب بالاحتفالية وان هناك أناسا يعملون بصدق وإخلاص من أجل الاحتفاء بالاديب نعيم الاسيوطي، وقد أشار الشاعر الدكتور سيد عبد الرازق الي مسيرة العطاء الأدبية واستعرض بعض الأعمال المسرحية.

قدم الشاعر رمضان عبداللاه قصيدة "نعيم زعيم"، وقدم الشاعر مدثر الخياط رئيس الرابطة الأدبية قصيدة شعرية في عشق الأديب نعيم الاسيوطي، وتوالت الكلمات منها الأديب ايمن رجب طاهر والشاعر وليد حشمت رئيس مجلس إدارة نادي الادب المركزي بأسيوط والمخرج المسرحي أسامة عبد الرؤوف والمخرج المسرحي خالد أبو ضيف والشاعر فتحي الصومعي، وقد تغني الشاعر عصام مهران ببعض الأبيات الأدبية التي نالت إعجاب الجمهور، بينما شارك الشاعر احمد عبد الباسط بقصيدة شعرية وقدم التهاني الشاعر جميل عبدالرحمن عبر الابيات الأدبية لبلوغه سن المعاش، بينما قدم الأديب زكريا عبد الغني جزء من مقطوعة ام كلثوم أهداها إلي الأديب المسرحي نعيم الاسيوطي واضاف الفنان محمد جمعه أن نعيم الاسيوطي هو حالة من الثقافة والفن والإبداع.

إلى جانب عرض فيلم وثائقي يستعرض مسيرة الأديب نعيم الاسيوطي، كما أهدى فرع ثقافة أسيوط درع التكريم لنقابة إتحاد كتاب مصر برئاسة الأديب محمد عبد المطلب، بينما أهدى نادى الادب المركزى برئاسة الشاعر وليد حشمت شهادة تقدير كما أهدت رابطة الأدباء برئاسة الشاعر مدثر الخياط درعاً وقدم نادى القصة بأسيوط برئاسة الأديب الروائي ايمن رجب طاهر شهادة تقدير تكريماً وتقديراً لما قدمه نعيم الاسيوطي من عطاء خلال السنوات الماضية، واختتمت فعاليات الإحتفالية بعرض فني لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقي العربية بقيادة المايسترو حسام حسني، وتغنت بأجمل أغاني الطرب الاصيل علي مسرح قصر ثقافة أسيوط والتي نالت إعجاب الجمهور.

جاء الحفل بحضور ضياء مكاوى مدير عام الثقافة بأسيوط، وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية، ونخبة من أدباء وشعراء وفناني ومبدعي محافظة أسيوط وسوهاج والمنيا.