كورونا في الوسط الفني: مديحة حمدى تنتظر قرار الطبيب وإدوارد يطلب الدعاء وتعافى هنا الزاهد

نشر موقع "صدى البلد" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، ونستعرض فى السطور التالية تطورات الحالة الصحية لنجوم الفن ..

مديحة حمدى

كشفت السيدة جيهان السكرتيرة الخاصة للفنانة مديحة حمدى آخر تطورات حالتها الصحية بعد اصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الايام الماضية.

وقالت السيدة جيهان سكرتيرة الفنانة مديحة حمدى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ان الطبيب أضاف مضادا حيويا آخر الى قائمة الأدوية التى تتناولها مديحة حمدى، كما سيقرر مساء اليوم إذا ما كانت ستحتاج الى البقاء فى المنزل أم التواجد فى إحدى المستشفيات.

وأضافت ان مديحة حمدى تعانى من بعض الأعراض مثل الكحة الشديدة والآلام فى العظام، ولكن لا يوجد مشاكل فى التنفس أو ارتفاع في درجة الحرارة.

إدوارد

كشف الفنان إدوارد عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا من خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .

وكتب إدوارد: “أسوأ يوم عدى عليا فى حياتى .. يارب أشفى كل مريض ”.

هنا الزاهد

أعلنت الفنانة هنا الزاهد تعافيها من فيروس كورونا من خلال حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وكتبت هنا الزاهد: "الحمد لله سلبي کورونا ومبسوطة جدا بردود افعالكوا على مسلسل "أنا وهي" و المشاهدات العالية على المسلسل.".

وأضافت هنا الزاهد :"شكرا لكل الناس اللي بعتولي على شخصية “هند” شكرا لكل الناس اللي كلمتني بجد شكرا لاني تعبت جدا في الشخصية دى".

وتابعت هنا الزاهد:" عايزة اشكر دكتورة منى قطب منتجة المسلسل والمخرج سامح عبدالعزيز لان بجد كانوا مهتمين بكل تفصيلة عشان المسلسل يطلع کده واستاذي اشرف عبد الباقي وصديقي احمد حاتم بجد اتبسط واستمتعت جدا بالتمثيل معاكوا في المسلسل ..انا و هي".