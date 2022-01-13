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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شفاء سوزان نجم الدين من كورونا وتكشف عن تفاصيل أعمالها الجديدة

سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين

أعلنت النجمة السورية سوزان نجم الدين شفائها من فيروس كورونا بعد 20 يوما من اصابتها بالفيروس وقالت سوزان في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "الحمد لله تجاوزت الإصابة بكورونا، كانت شديدة عليا واستغرقت 20 يوم، فالعدوى لم تكن سهلة على الاطلاق بل صعبة جداً وعدت على خير.

وأشارت سوزان نجم الدين إلى أنها تسافر غداً الجمعة، إلى العاصمة اللبنانية بيروت لاستئناف تصوير مسلسلها السورى اللبناني الجديد "بيوت من ورق"، موضحة أنها تجسد فيه شخصية "جيجى" والتي تعمل ستايليست لها براند باسمها، وهي سيدة ست قوية ومتماسكة، وتتعرض للخيانات والغدر والسرقات والعنف والخطف خلال الأحداث.

وأكدت  أن شخصية جيجى التي تقدمها في المسلسل بها العديد من التقلبات، فهى النصف الأول من الأحداث تكره الرجال ككل، ولكن في النصف الثانى تقع في قصة حب عظيمة ولكن مستحيلة، لافتة أن العمل يشارك في بطولته يوسف الخال وطونى عيسى وداليدا خليل يوسف حداد وفادى حداد وإخراج أسامة الحمد وإنتاج زياد الشوريى ومجموعة كبيرة من سوريا ولبنان.

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وتنتظر سوزان نجم الدين انطلاق عرض مسلسل "وثيقة شرف – فيكتوريا" الذى يضم العديد من نجوم سوريا، والمكون من 10 حلقات على منصة "وياك" يوم الأحد المقبل الموافق 16 يناير، ويحمل العمل اسم الشخصية التي تجسدها في أحداثه وهى "فيكتوريا" رغم مشاركتها فيه كضيفة، بجانب النجوم سلوم حداد، أمل عرفة، مهيار خضور، صباح الجزايرى، سلمى المصرى، نظلى الرواث، ايمن رضا، فادى صبيح، محمد الأحمد، وإخراج باسم السلكا.

وأشارت سوزان نجم الدين إلى أن المسلسل يحمل اسم "فيكتوريا" بسبب القضية الهامة التي يتم مناقشتها ألا وهى تجارة الرقيق الأبيض، موضحة أن الأحداث تدور حول بنت تتعرض للسرقة من أجل الاغتصاب، وهى صغيرة، وتمر بالعديد من التقلبات والأحداث المفاجئة، لافته أن الدور غريب وجديد وانها متفائلة به جداً، مضيفة أنها تقرأ العديد من السيناريوهات المصرية والعربية الآن لتحسم أمرها في مشاركتها الرمضانية لهذا العام.

 

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