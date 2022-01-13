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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

محافظ أسوان يلتقي وفد قافلة "البحوث الإسلامية" ويشيد بدور الأزهر المجتمعي والتوعوي

قافلة الأزهر
قافلة الأزهر

التقى وفد قافلة مجمع البحوث الإسلامية التي انطلقت أمس لواعظات الأزهر محافظ أسوان اللواء أشرف عطية للتأكيد على التعاون المشترك بين الأزهر الشريف بكل قاطاعاته وبين مؤسسات الدولة المختلفة داخل المحافظة. 

جاء ذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب - شيخ الأزهر بتنسيق العمل مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحيوية بالدولة، وبإشراف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية  د. نظير عيّاد. 

وخلال اللقاء أبدى المحافظ ترحيبه بالقافلة وأشاد بجهود الأزهر الشريف الدعوية والتوعوية بقيادة فضيلة الإمام الأكبر، خاصة السعي لتأهيل الوعاظ والواعظات لدعم دورهم في نشر صحيح الدين والفكر الوسطى بين جميع فئات المجتمع. 

كما أبدى إعجابه بالخدمات المقدمة من قطاعات الأزهر ومنها إصدار الفتاوى التي تخص المرأة بشكل خاص والأسرة بشكل عام، وهو الذى يتطلب التنسيق مع قوى المجتمع المدنى هلى اختلافها لمواجهة تحديات وقضايا العصر.

وأوضحت د. إلهام شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية العام لشئون الواعظات أن هذه القافلة الدعوية النسائية تؤكد على اهتمام الأزهر بوعي الجمهور وأنه مهموم بقضاياهم، وأن توجيهات قطاعات الأزهر جميعها تؤكد ضرورة التعاون الفعّال مع مختلف المؤسسات والجهات، مشيرة إلى أن دور الواعظات هو دور مجتمعي في المقام الأول يسعى لضبط منظومة القيم ويعمل دائمًا على مواجهة السلوكيات الخاطئة والغريبة عن مجتمعنا وثقافتنا.

محافظ أسوان شيخ الأزهر البحوث الإسلامية الإمام الاكبر الازهر الشريف واعظات الأزهر

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