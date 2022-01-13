ترشيدا للنفقات ولمواجهة كورونا.. فعاليات محدودة للاحتفال بالعيد القومى لـ أسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اقتصار الاحتفال بعيد أسوان القومى الـ 51، التى تتمثل فى الذكرى السنوية لافتتاح السد العالى عام 1971 على فعاليات محدودة فى إطار تطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وترشيداً للنفقات المالية لتوجيهها إلى تطوير وتجميل الشوارع والمناطق السكنية الداخلية سيتم اقتصار الفعاليات هذا العام على إيقاد الشعلة برمز الصداقة بالسد العالى، ثم وضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول ، مع إسدال الستار عن 4 تماثيل لزعماء مصر وقادتها العظام بحديقة درة النيل ، وخلال الفترة المسائية سيتم تنظيم حفل يشمل عروض فنية.

وأوضح اللواء أشرف عطية على أنه بمناسبة العيد القومي سوف يتم خلال الشهر الحالى افتتاح عدد من المشروعات التي تم الانتهاء منها سواء ضمن خطة المحافظة أو مبادرات حياة كريمة والتأمين الصحى الشامل ، وأيضاً مشروعات تحيا مصر ، مع إنهاء مشاكل المشروعات المتعثرة والعشوائيات بشكل تدريجى ومنها الإسكان المتميز بحى اللوتس ، والصحابى ، وكذا تسليم باقى الوحدات السكنية في المراكز والمدن.

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وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أطلق إشارة البدء للقافلة الدعوية والتوعوية الثانية للواعظات برعاية فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وذلك فى إطار فعاليات الإحتفال بعيد أسوان القومى.

والتقى محافظ أسوان بالواعظات برئاسة الدكتورة إلهام محمد شاهين الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات.