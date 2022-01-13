الكاميرون تقسو على إثيوبيا برباعية وتتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية

بات منتخب الكاميرون أول المتأهلين لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في نسختها الـ33، المقامة حاليا على ملاعبه، بعدما حقق فوزا كاسحا 4 / 1 على منتخب إثيوبيا، اليوم الخميس، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى بالمسابقة القارية، التي تشهد مواجهة أخرى بين الرأس الأخضر (كاب فيردي) وبوركينا فاسو في وقت لاحق اليوم.

وانفرد منتخب الكاميرون بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بعدما تغلب 2 / 1 على بوركينا فاسو في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم الأحد الماضي، فيما بقي منتخب إثيوبيا في ذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته صفر / 1 أمام كاب فيردي، صاحب المركز الثاني حاليا بثلاث نقاط، في الجولة الأولى.

وبذلك، ضمن منتخب الكاميرون تأهله للأدوار الإقصائية للمسابقة، التي توج بها 5 مرات، بصرف النظر عن نتائج اللقاءات الأخرى بالمجموعة.

وفي حال تساوي منتخب الكاميرون مع بوركينا فاسو وكاب فيردي في رصيد 6 نقاط لكل منهم بنهاية لقاءات المجموعة، سوف تحتكم المنتخبات الثلاثة لفارق المواجهات المباشرة فيما بينها لتحديد المراكز، والتي ربما – وهو احتمال ضعيف للغاية – تدفع بالمنتخب الكاميروني للتراجع للمركز الثالث، حيث سيكون حينها ضمن الصاعدين أيضا ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول.

وبادر منتخب إثيوبيا بتسجيل هدف مبكر ومباغت عن طريق داوار هوتيسا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يكشر منتخب (الأسود غير المروضة) عن أنيابه، ويرد بأربعة أهداف حملت توقيع كارل توكو إيكامبي في الدقيقتين الثامنة و68 وفانسون أبوبكار في الدقيقتين 53 و55، وكان من الممكن أن تزداد غلة الكاميرون التهديفية في اللقاء لولا سوء الحظ الذي لازم لاعبيه بعدما تصدت العارضة لأكثر من تصويبة على المرمى الإثيوبي.

ورفع أبوبكار رصيده التهديفي في البطولة إلى 4 أهداف، بعدما سبق له تسجيل هدفين من ركلتي جزاء أمام بوركينا فاسو، ليتربع منفردا على صدارة ترتيب هدافي البطولة.