أمراض القلب.. 5 مخاطر لكثرة تناول السكر

يعتمد الكثير من الناس على الأطعمة السريعة والمعالجة في الوجبات والوجبات الخفيفة، نظرًا لأن هذه المنتجات غالبًا ما تحتوي على سكر مضاف، فإنها تشكل نسبة كبيرة من السعرات الحرارية اليومية.

يزيد استهلاك الكثير من السكر المضاف، وخاصة المشروبات السكرية، من خطر زيادة الوزن ويمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون الحشوية.

يؤدي استهلاك الكثير من السكر المضاف إلى زيادة عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والالتهابات، تم ربط الأنظمة الغذائية عالية السكر بزيادة خطر الوفاة من أمراض القلب.

يمكن للأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أن تزيد من إفراز الأندروجين وإنتاج الزيت والالتهابات، وكل ذلك يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بحب الشباب.

يؤدي اتباع نظام غذائي عالي السكر إلى السمنة ومقاومة الأنسولين، وكلاهما من عوامل الخطر لمرض السكري من النوع 2.

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى السمنة ومقاومة الأنسولين والالتهابات ، وكلها عوامل خطر للإصابة بالسرطان.