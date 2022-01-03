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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل التشيز كيك أحلى من المحلات

صدى البلد

حلوى التشيز كيك من الحلويات السريعة التى يمكن تحضيرها وتجيزها من مطبخك بتكلفة أقل من المحلات إليك المقادير والخطوات اختاري الطريقة التى تناسبك 

التشيز كيك للشيف دعاء عاشور


المقادير لطريقة عمل التشيز كيك ..
ذرة ملح
3 باكت بسكويت سادة
1/2 كيلو جبنة كريمي
1 كوب حليب مثلج
1/4 كوب سكر
80 جرام زبدة غير مملحة
2 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة صغيرة نشا مذوبة في ربع كوب ماء
عصير ليمون
1/4 كوب ماء دافئ
1 كوب زبادي
1/2 كيلو فراولة
2 باكت كريم شانتيه
2 ملعقة متوسطة جيلاتين
1 كوب حليب مثلج

 

طريقة عمل التشيز كيك بالخطوات ..

 

1-في صينية يفرم البسكويت وتدفى الزبدة ونضيفها للبسكويت ونخلط جيدا وتوضع في الثلاجة.
2-مع الضرب المستمر حتى تمام التجانس يخفق الحليب مع  الكريم شانتيه  والجبنة الكريمي مع السكر ثم نضيف الزبادي ثم الملح 
3-ربع كوب ماء دافئ  يذوب الجيلاتين في ويضاف لخليط الجبنة.
4-نحضر خليط الكريم شانتيه ونضيفه لخليط الجبنة ونقلب الخليط ونحضر البسكويت من الثلاجة ونضيف عليه خليط الجبنة ويترك في الثلاجة لمدة 6 ساعات 
5-يتم وضع المكونات بعد مرور ساعتين على الأقل عمل التشيز كيك ووضعها بالثلاجة ثم تقدم بعذ ذلك

طريقة عمل أكواب التشيز كيك بدون فرن

بـ3 طرق سريعة.. حضري حلوى التشيز كيك

 

التشيز كيك للشيف غادة التلي

 

المقادير..
2 باكو كريم شانتيه
2 بيضة .. فانليا
علبة قشدة
نصف كوب سكر بودرة
برطمان مربى مشمش أو فراولة
2 باكو بسكويت شوكولاته
2 ملعقة كبيرة زبد
18 قطعة جبن مثلثات كريمة بدون ملح


طريقة التحضير التشيز كيك للشيف غادة التلي



1-يطحن البسكويت  بأطراف الأصابع وفى قاع قالب يفرد البسكويت  ويوضع القالب فى الفرن لمدة 5 دقائق ثم يرفع من الفرن
2-يخفف السكر مع البيض والفانليا ثم تضاف القشدة والجبن والكريم شانتيه مع الأستمرار فى الخفق حتى يتجانس الخليط
3-فى القالب فوق البسيكويت  يصب خليط  التشيز كيك ويوضع فى الفرن مدة 5 دقائق و تصب المربى وتفرد على الوجه ويقدم

التشيز كيك التشيز كيك للشيف دعاء عاشور طريقة عمل التشيز كيك بالخطوات التشيز كيك للشيف غادة التلي طريقة التحضير التشيز كيك للشيف غادة التلي

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