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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مالي وجامبيا يحتفظان بصدارة المجموعة بعد تعادل إيجابي في أمم إفريقيا

جامبيا - مالي
جامبيا - مالي

انتهت مباراة منتخبا جامبيا ومالي، التي انطلقت في الثالثة عصر اليوم الأحد، بالتعادل الإيجابي 1-1، بالجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2021.

 

وسجل إبراهيما كوني نجم منتخب مالي، الهدف الوحيد لمنتخب بلاده في الدقيقة 79 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل موسى بارو لمنتخب جامبيا في الدقيقة 90 من ركلة جزاء أيضًا.

 

وتلعب مالي ضد موريتانيا يوم الخميس بينما تواجه جامبيا فريق تونس في الجولة الأخيرة من الدور الأول.

 

ويتصدر المنتخبان ترتيب المجموعة السادسة بعد فوزهما في الجولة الأولى، حيث تفوقت مالي على تونس وجامبيا فازت على موريتانيا.

 

ويظل المنتخبان معا في صدارة ترتيب المجموعة السادسة ورصيد كل منهما 4 نقاط.

 

بينما رصيد تونس وموريتانيا صفر وتلعبان بعد قليل في المجموعة ذاتها.

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