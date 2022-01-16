إنشاء غرفة مراقبة لشبكة خطوط أنابيب البترول بالسويس لعمل قياس آلي للمستودع

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الوزارة بدأت مشروعات الرقمنة في مختلف الشركات لسهولة تداول المعلومات، وإحكام السيطرة منذ تولى الوزير طارق الملا.

وأضاف عبدالعزيز خلال مداخلة مع برنامج "الصدى"، المذاع عبر “إكسترا نيوز” تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن إنشاء غرفة مراقبة رئيسية لشبكة خطوط أنابيب البترول بالسويس وتساهم في عمل قياس آلي للمستودع.

وتابع متحدث البترول، أن غرفة المراقبة تتحكم في مرور المنتجات البترولية وتأتى في إطار التحول الرقمي للوزارة.

الوزير

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن قطاع البترول من القطاعات الرائدة في التحول الرقمي.

وأضاف "الملا"، أنه تم عمل تحديث لغرفة التحكم الرئيسية لمنطقة السويس ومدن القناة، ومن خلال ذلك يتم التحكم في الخزانات وخطوط الأنابيب التي تربط المنطقة وقياس البترول في الخزانات.