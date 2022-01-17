وقائع حقيقية.. "منزل التعويذة" أحدث إصدارات مروى جوهر في معرض الكتاب

تستعد الكاتبة مروى جوهر لإصدار روايتها الجديدة “ منزل التعويذة” عن دار دون للنشر و التوزيع و المقرر طرحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 والمقرر إقامته في الفترة ما بين 26 يناير الى 10 فبراير.

و أعلنت الكاتبة أن الرواية مأخوذة من وقائع حقيقية وكتبت معلقة على حسابها الرسمي على فيسبوك "عندما قابلت حارس البيت الحقيقي الذي حدثت فيه كل تلك الوقائع، أخبرني أن جميع سكان الحي يعرفون جيداً حقيقة الأصوات التي تأتي من المنزل كل ليلة، وحقيقة أن سكان البيت من الجن، أهل الحي قرروا عدم المرور بالقرب من المنزل ليلاً وقرروا عدم محاولة هدم المنزل خوفاً مما قد يحدث"

في هذه الرواية المثيرة نتعرف على ما يحدث في منزل التعويذة، ما سر التعويذة وما سر ما حدث في المنزل ليلاً؟ وسر ذلك الصراع بين عائلة "الخولي" وعائلة "السعدني" على المنزل.

مروى جوهر

كاتبة وروائية مصرية، عملت كمضيفة طيران، ثم تفرغت للكتابة، كتبت فى جريدة الدستور ومجلة عين، وتكتب بشكل دائم فى عدة مواقع إلكترونية، درست الإخراج السينمائى بقصر السينما بالقاهرة، وشاركت فى العديد من الأفلام القصيرة والوثائقية، صدر لها كتاب بعنوان "هات م الآخر" عام 2013 وكتاب بعنوان "المضيفة 13" عام 2015م كتاب بعنوان “ عمارة آل داوود” وتعد رواية "يحدث ليلاً فى الغرفة المغلقة" هي روايتها الأولى