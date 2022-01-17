افتتاح معرض للفنان محمد الطحان بجاليري وهبة.. الخميس

يفتتح جاليري وهبه العطار للفنون التشكيلية،معرض فني للفنان التشكيلي الراحل محمد الطحان، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء يوم الخميس 20 يناير 2022، ويستمر المعرض حتى 27 يناير الجاري، بحضور نخبة من الفنانين التشكيليين.

عطاء طويل

ولد الفنان التشكيلي محمد الطحان عام ١٩٦٤، وشارك في عدد كبير من المعارض الجماعية، وأقام عدة معارض في جنوب سيناء مدينة الطور ـ شرم الشيخ ـ دهب.

نال محمد الطحان جوائز عديدة منها الجائزة الأولى في التصوير بمسابقة الفنون التشكيلية الهيئة العامة لقصور الثقافة 1991، جائزة النقاد فى الخزف مع شهادة تقدير من مسابقة المعرض العام 1991، والجائزة الثالثة في التصوير مع شهادة تقدير من مسابقة المعرض العام "الماء في حياة الإنسان" 1988، ميدالية من بينالي الإسكندرية الحادي عشر في الحفر.

وغيب الموت الفنان في 4 ديسمبر 2021م، بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز الـ75 عاماً.