عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ضرب وخنق وتجميد في الثلاجة.. رجل ينهي حياة حبيبته بطريقة بشعة

صدى البلد

اتُهم رجل بضرب صديقته وخنقها حتى الموت قبل أن يقطع أوصالها ويضع أشلاء جسدها في ثلاجة داخل حافلة، لتكتشف جريمته البشعة بالصدفة.

تم اتهام "بنيامين بيل" البالغ من العمر 34 عامًا ، بالقتل من الدرجة الثانية بعد العثور على رفات جوليا داردار في الحافلة خارج المنزل الذي تقاسموه في نيو أورلينز، وقد حددت محكمة الكفالة بحوالي مليون جنيه إسترليني.

txt

طالب ينهي حياة زميلته بعد طرحها أرضا

txt

مشهد مخيف.. هجوم أسراب من الخنافس يدمر مدينة في الأرجنتين


ووجهت التهمة بعد تشريح جثة جوليا البالغة من العمر 36 عامًا وهي أم لطفلين انفصلت عن زوجها وانتقلت للعيش مع  حبيبها القاتل "بيل" العام الماضي، وكان طليقها "ميكا" قد ابلغ عن فقدها قبل عيد الميلاد مباشرة بعد أن قال أحد الأصدقاء إنه رأى بيل تقود سيارتها بدونها.


وبحسب ما ورد أخبر ميكا السلطات أنه يخشى أن تكون طليقته جوليا تعاني من إدمان الكريستال ميث، وعندما استجوبت الشرطة بيل ، زُعم أن جوليا كانت تغادر المنزل وتختفي لعدة أيم وأنها ربما تكون قد قتلت نفسها أو تناولت جرعة زائدة.

لكن رجال الشرطة المتشككين عادوا بأمر تفتيش، وعثروا على جذع امرأة مقطوعة الرأس ورأسها ويديها وأجزاء أخرى من جسدها ، إلى جانب أشياء من بينها منشار كهربائي ونظارات واقية وأكياس قمامة، وقد تم توصيل الفريزر بكهرباء المنزل.

txt

قضية مثيرة.. اكتشاف 90 جثة مخبأة في دار عبادة

txt

العثور على أول جمجمة خضعت لعملية جراحية منذ 2000 عام

لم يتم التعرف على الجثة في البداية لأنه كان لابد من إذابتها أولاً، ولكن بمجرد حدوث ذلك ، تم التأكد من أنها جوليا ، التي تركت وراءها بناتًا تتراوح أعمارهن بين 17 و 13 عامًا.

في ولاية لويزيانا ، يُعاقب على الإدانة بالقتل من الدرجة الثانية بالسجن مدى الحياة ، بينما يُعاقب بالإدانة بعرقلة سير العدالة بالسجن لمدة تصل إلى 40 عامًا.

خنقها الموت ثلاجة حافلة

موضوعات متعلقة

طالب ينهي حياة زميلته بعد طرحها أرضا

مشهد مخيف.. هجوم أسراب من الخنافس يدمر مدينة في الأرجنتين

كويكبات مدمرة تصطدم بـ الأرض دون إنذار مسبق

انتصار علمي.. العلماء يتوصلون لـ علاج يكافح السرطان

قضية مثيرة.. اكتشاف 90 جثة مخبأة في دار عبادة

العثور على أول جمجمة خضعت لعملية جراحية منذ 2000 عام

الصوت الأجش والرعشة.. 5 أعراض لـ أوميكرون مختلفة عن كورونا

الراكب الوحيد في الطائرة.. طالب يمر بـ أغرب رحلة طيران

ترشيحاتنا

ابنة عبد الرحمن أبو زهرة تكشف حقيقة إجرائه مسحة طبية جديدة.. خاص

هل هناك علاقة بين فصول السنة والجرائم.. أستاذ مساعد بعلم اجتماع يجيب..فيديو

الأعمال التي تدخل الجنة .. اقتد بهؤلاء الخمس تكن أسعد الناس

ضرب وخنق وتجميد في الثلاجة.. رجل ينهي حياة حبيبته بطريقة بشعة

دعاء الإنجاب بالذرية الصالحة.. كلمات قرآنية يرددها كل مشتاق

تقدر بمليون دولار.. ممثلة شهيرة تتعرض لسرقة مجوهراتها والسطو على منزلها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا أمرنا الرسول بإطفاء الأنوار ليلا .. لـ3 أسباب لا يعرفها كثيرون

الأقمار الصناعية: كتلة ثلجية باردة تضرب البلاد وأمطار غزيرة خلال ساعات

وزير التعليم ينفي تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات

رسالة بالدموع.. ضحية المحلة:المجرم صعبان عليا ولو كان سرق بس كنت سامحته

القاضي للمتهم بقتل شقيقته حرقا: أمك جت تنجيك واتنازلت بوس راسها ورجليها

هل يجوز التيمم للغسل من الجنابة في البرد الشديد؟.. الإفتاء تجيب

بعد تحذيرات الصحة.. متى تُعطل الدراسة وتغلق المحلات وفقًا لقانون الجوائح؟

حالة الطقس غداً .. متى تنتهي موجة الصقيع ؟ | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالملابس الرسمية.. أبطال مسلسل "أصحاب ولا أعز" يتألقون على السجادة الحمراء

"شمس" تُغلق السِّتار على دموع طاقم العمل

منى زكي وإياد نصار في كواليس فيلم أصحاب ولا أعز.. صور

وزير الدفاع: حريصون على الارتقاء بالاستعداد القتالي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة

فيديو

فيديو جراف.. اللى راح راح.. والدة المتهم قاتل شقيقته تتنازل أمام جنايات المنصورة

على بعد 10 كيلو من الحادث.. تفاصيل العثور على جثمان شروق ياسر ضحية معدية القطا "فيديو"

بهاء سلطان يطرح أغنية مالك.. فيديو

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار ونشاط للرياح بجميع المحافظات.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

إلهام أبو الفتح

أربعة أيام مع شباب العالم

عبد الرازق توفيق

من‭ ‬آن‭ ‬لآخر

عاطف عبد الستار

تفكيك الرسائل المشفرة في منتدى شباب العالم

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ