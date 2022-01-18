ضرب وخنق وتجميد في الثلاجة.. رجل ينهي حياة حبيبته بطريقة بشعة

اتُهم رجل بضرب صديقته وخنقها حتى الموت قبل أن يقطع أوصالها ويضع أشلاء جسدها في ثلاجة داخل حافلة، لتكتشف جريمته البشعة بالصدفة.

تم اتهام "بنيامين بيل" البالغ من العمر 34 عامًا ، بالقتل من الدرجة الثانية بعد العثور على رفات جوليا داردار في الحافلة خارج المنزل الذي تقاسموه في نيو أورلينز، وقد حددت محكمة الكفالة بحوالي مليون جنيه إسترليني.



ووجهت التهمة بعد تشريح جثة جوليا البالغة من العمر 36 عامًا وهي أم لطفلين انفصلت عن زوجها وانتقلت للعيش مع حبيبها القاتل "بيل" العام الماضي، وكان طليقها "ميكا" قد ابلغ عن فقدها قبل عيد الميلاد مباشرة بعد أن قال أحد الأصدقاء إنه رأى بيل تقود سيارتها بدونها.



وبحسب ما ورد أخبر ميكا السلطات أنه يخشى أن تكون طليقته جوليا تعاني من إدمان الكريستال ميث، وعندما استجوبت الشرطة بيل ، زُعم أن جوليا كانت تغادر المنزل وتختفي لعدة أيم وأنها ربما تكون قد قتلت نفسها أو تناولت جرعة زائدة.

لكن رجال الشرطة المتشككين عادوا بأمر تفتيش، وعثروا على جذع امرأة مقطوعة الرأس ورأسها ويديها وأجزاء أخرى من جسدها ، إلى جانب أشياء من بينها منشار كهربائي ونظارات واقية وأكياس قمامة، وقد تم توصيل الفريزر بكهرباء المنزل.

لم يتم التعرف على الجثة في البداية لأنه كان لابد من إذابتها أولاً، ولكن بمجرد حدوث ذلك ، تم التأكد من أنها جوليا ، التي تركت وراءها بناتًا تتراوح أعمارهن بين 17 و 13 عامًا.

في ولاية لويزيانا ، يُعاقب على الإدانة بالقتل من الدرجة الثانية بالسجن مدى الحياة ، بينما يُعاقب بالإدانة بعرقلة سير العدالة بالسجن لمدة تصل إلى 40 عامًا.