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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 3 -1 -2022 اكتشف ما يخبئه برجك

حظك اليوم
حظك اليوم

 يشغل بال الكثير حظك اليوم وتوقعات الأبراج، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك ليوم الأربعاء الموافق 19-1-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيد العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

برج الحمل 

إذا كنت ترغب في السفر إلى الخارج للحصول على التعليم العالي ولكن هناك عقبة في طريقك ، فسيكون اليوم مهمًا جدًا بالنسبة لك.

 برج الثور 

 من المحتمل أن تحصل على بعض الأخبار الجيدة. ستكون هناك سعادة وسلام في حياتك الشخصية.

برج الجوزاء

يمكن أن يكون اليوم أفضل بالنسبة لك على الصعيد المالي. هناك احتمالية قوية للحصول على مصدر دخل جديد. 

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توقعات الأبراج 2022 لمواليد برج الدلو

برج السرطان

من وجهة نظر اقتصادية ، يمكن أن يكون اليوم أفضل بالنسبة لك. هناك علامات على زيادة في دخلك. ومع ذلك ، يُنصح في هذا الوقت بتجنب أي نوع من التسرع فيما يتعلق بالمال

برج الأسد

 يجب أن تكون متيقظًا. بالحديث عن حياتك الشخصية ، هذه المرة ستكون مفيدة لك قد يغضب منك بعض أفراد المنزل. 

برج  العذراء 

 

 اليوم ستكون مليئًا بالثقة وستكون قادرًا على حل مشاكلك بفهمك. بالحديث عن العمل ، سواء كان ذلك العمل أو العمل التجاري ، يمكنك اليوم الحصول على نتائج جيدة. إذا كنت تعمل في شراكة ، فيمكن أن تكون علاقتك مع شريكك أفضل.

 برج العقرب

 اليوم قد يقلل عبء العمل المعلق في المكتب قليلاً. بصرف النظر عن هذاهناك احتمال قوي للحصول على أرباح متعثرة 

برج القوس

 من المحتمل أن يكون اليوم يومًا مهمًا جدًا لرجال الأعمال ، خاصة أنه يمكنك التخلص من المخاوف المتعلقة بالمال. 

 برج الجدي

 

اليوم سيثبت أنه يوم أفضل من الناحية الاقتصادية. بالحديث عن عملك ، من المرجح أن يكون اليوم يومًا مليئًا بالتحديات للموظفين.

برج الدلو

سيكون العقل سعيدًا جدًا للحصول على بعض الأخبار الجيدة من زوجتك. قد تأخذ حياتك الزوجية منعطفًا جديدًا.

برج الحوت

 بالحديث عن عملك ، سيكون عبء العمل أكثر على الأشخاص الذين يقومون بوظائف حكومية اليوم. 

برج برج الحمل برج الثور برج الجوزاء برج السرطان

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