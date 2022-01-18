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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تصدر قائمة مشاهدات نتفليكس

مخرج Don't Look Up يحسم الجدل حول تقديم الجزء الثاني

فيلم DON'T LOOK UP
فيلم DON'T LOOK UP

حسم آدم مكاي مخرج فيلم Don't Look Up الذي حقق نجاحا كبيرا مؤخرا، وتصدر قائمة مشاهدات منصة نتفليكس منذ طرحه الشهر الماضي، وجاء في المرتبة الثانية بعد فيلم  Red Notice في تحقيق أرقام المشاهدات القياسية. 

وفي تصريحات صحفية، قال آدم مكاي، إنه تشاور مع أبطال الفيلم في سيناريو العمل، وتم إضافة وتغيير بعض الجمل والمشاهد وفق رؤية كل نجم، التي كان على رأسها لمسة ليوناردو دي كابريو في مشهد النهاية، موضحا أن الجملة النهائية لم تكن قوية بما فيه الكفاية لذا أضاف عليها نجم تيتانك لمسته السحرية. 

وفي مقابلة مع مجلة إنسايدر، قال آدم مكاي إن Don't Look Up شهد العديد من لحظات الارتجال أثناء التصوير ومراحل الإنتاج، ووفق موقع سكرين رانت فإن العمل الشهير لن يقدم منه أي جزء ثاني وفقا للنهاية التي شهدها وهي انهيار العالم بسبب اصطدام المذنب بكوكب الأرض. 

ينتظر فيلم Don't Look Up مستقبلا باهرا في موسم الجوائز، وينافس على جائزة أفضل فيلم في حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة لهذا العام.

فيلم  Don't Look Up من بطولة عدد كبير من نجوم هوليوود، على رأسهم ليوناردو دي كابريو، وميريل ستريب، وجينيفر لورانس، وجوناه هيل، وكيت بلانشيت، وتيموثي شالاميت وغيرهم من الأبطال، وهو من إخراج وتأليف آدم مكاي.

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وطرحت شبكة نتفليكس البرومو الرسمى لفيلم Don't Look Up  في سبتمبر الماضي، قبل عرضه يوم 22 ديسمبر الجاري، وتدور أحداثه حول أزمة المناخ، ويقوم 2 من علماء الفلك بجولة على وسائل الإعلام لإقناع المشاهدين باقتراب مذنب سيدمر الكرة الأرضية، فيما تلعب ميريل ستريب شخصية رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. 

تقع هذه الأحداث في الفيلم في ظل انشغال الرئيس بانتخابات التجديد النصفي الحزبية، وتورطها في جريمة جنسية، ومحاولة آخرين إنقاذ الكوكب، وبدأ العمل بالفعل الترشح للعديد من الجوائز هذا العام.

Don t Look Up آدم مكاي ليوناردو دي كابريو نتفليكس Red Notice

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