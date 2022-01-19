عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 7 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية في حملة أمنية بسوهاج

المتهمون وأمامهم
المتهمون وأمامهم المضبوطات

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت العناصر الإجرامية الخطرة ومُتجرى وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المُرخصة والمحكوم عليهم الهاربين بدائرة مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج .

 

أسفرت الحملة عن ضبط (7) قطع سلاح نارى (3 بنادق آلية- 4 بنادق خرطوش) بحوزة (7) متهمين " لأحدهم معلومات جنائية" و تنفيذ (130) حكم قضائى متنوع.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم والهاربين.

ضبط شخص ينصب على المواطنين مستغلا كيانًا تعليميًّا دون ترخيص بالغربية

تجارة أدوية.. نصاب يستولى على 56 مليون جنيه من 5 مواطنين.. تفاصيل

الامن العام البحث الجنائي مديرية امن سوهاج حملة امنية

موضوعات متعلقة

ضبط شخص ينصب على المواطنين مستغلا كيانًا تعليميًّا دون ترخيص بالغربية

تجارة أدوية.. نصاب يستولى على 56 مليون جنيه من 5 مواطنين.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تعميم نشرة وتفريغ الكاميرات لكشف لغز العثور على جثة شاب عاريا بأوسيم

ميليشيا الحوثي تستهدف محطة وقود بمأرب اليمنية بصاروخ باليستي

اهدي شوية يا عم.. رسالة شديدة اللهجة من أحمد شوبير لـ موسمياني

الوطنية للصحافة تنعى نجل الدكتور عبدالمنعم سعيد

صلاة الاستخارة للخطوبة والزواج .. كل ما تريد معرفته والمأثور عن النبي فيها

كارثة غير مسبوقة.. إعلان حالة الطوارىء في أرخبيل تونجا بسبب موجات تسونامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم: وقف الامتحانات في جميع مدارس الجمهورية غدا

يحتاج إلى جراحة عاجلة.. ‏شوبير يناشد المسئولين لمساعدة أشرف قاسم في علاجه

قعدتهم تتحب.. دينا بدر تكشف عن 4 أبراج فلكية دمها خفيف وفرفوشة

طلب بإجراء تحليل مخدرات للمجني عليهما في مشاجرة شدوى الحضري

وائل الإبراشي: اتجوزت علشان خايف اتسجن| نوستالجيا

غدا آخر فرصة.. الطرق الكاملة لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

تنبيه عاجل من التعليم لـ طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي

تفاصيل إصابة وزير الشباب والرياضة بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين "سهم-1" بالمنطقة المركزية العسكرية

أصحاب ولا أعز .. كل ما تريد معرفته عن أول فيلم عربي لـ نتفليكس

حادث نادر جدا.. طفلة عمرها 8 سنوات تنجب مولودًا في ظروف غامضة.. صور

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

فيديو

أصغر أم.. فتاة تضع مولودها الأول وعمرها 8 سنوات

تحليل مخدرات.. طلب جديد من دفاع فرد الأمن في مشاجرة شدوى الحضري

فيديو جراف.. ما قصة بيت حسن البارودي المسكون بالعفاريت

عدوية شعبان عبدالرحيم يروي مشكلته مع طليقته: اتفقت مع أختي لتشويه صورتي|فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

إلهام أبو الفتح

أربعة أيام مع شباب العالم

عبد الرازق توفيق

من‭ ‬آن‭ ‬لآخر

عاطف عبد الستار

تفكيك الرسائل المشفرة في منتدى شباب العالم

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ