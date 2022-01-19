ضبط 7 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية في حملة أمنية بسوهاج

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت العناصر الإجرامية الخطرة ومُتجرى وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المُرخصة والمحكوم عليهم الهاربين بدائرة مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج .
أسفرت الحملة عن ضبط (7) قطع سلاح نارى (3 بنادق آلية- 4 بنادق خرطوش) بحوزة (7) متهمين " لأحدهم معلومات جنائية" و تنفيذ (130) حكم قضائى متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم والهاربين.