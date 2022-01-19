دراسة: علاج جيني مطور حديثًا يعالج متلازمة دريفت

اقترح بحث من كلية الطب بجامعة فيرجينيا كيف يمكن للعلاج الجيني المطور حديثًا أن يعالج متلازمة دريفت ، وهو شكل حاد من الصرع ، ويحتمل أن يطيل بقاء الأشخاص المصابين بهذه الحالة.



العلاج الجيني، الذي طورته Stoke Therapeutics ، هو الآن في التجارب السريرية. نظرًا لأن معظم حالات متلازمة دريفت ناتجة عن طفرة في جين SCN1A ، مما أدى إلى انخفاض في إنتاج بروتين SCN1A ، فقد تم تصميم النهج الجديد لزيادة إنتاج SCN1A إلى المستويات الطبيعية. إذا نجحت ، فإن هذا النهج ، الذي يسمى التعزيز المستهدف لمخرجات الجينات النووية ، أو TANGO ، سيكون العلاج الأول للسبب الأساسي للمرض ، وهو نقص هذا البروتين المعين في خلايا الدماغ المتخصصة ، بحسب ما نشره موقع medicalxpress.

يوضح البحث الجديد ، من Manoj K. Patel من UVA و Eric R. Wengert والمتعاونين معهم ، كيف يستعيد العلاج التجريبي الوظيفة المناسبة للخلايا ويقلل من النوبات في فئران المختبر. يعتمد البحث على العمل الذي تم إجراؤه على الفئران في أماكن أخرى ، مما يشير إلى أن هذا النهج يمكن أن يكون مفيدًا للمرضى. لكن هذا البحث يعطي فكرة أفضل عن آلية سبب وكيفية عمله ، ويقترح (بشكل مهم) أن العلاج يعالج السبب الجذري للمرض وليس الأعراض فقط.

قال باتيل ، من قسم التخدير في UVA: "تظهر نتائجنا أن علاجًا واحدًا باستخدام نهج TANGO في الفئران الرضعية منع تمامًا النوبات والوفاة المبكرة التي تظهر عادةً في نموذج الفئران الخاص بنا لمتلازمة Dravet". "علاوة على ذلك ، تقدم دراستنا الدليل الأول على أن علاج TANGO يستهدف وينقذ بالفعل الضعف الفسيولوجي لمجموعة واحدة من خلايا الدماغ المعروف أنها تسبب نوبات في متلازمة دريفت."

تانجو لمتلازمة دريفت

متلازمة دريفت هي شكل نادر ولكنه خطير من الصرع يظهر عادة لأول مرة عند الرضع والأطفال الصغار. يعاني المرضى من نوبات متكررة وطويلة الأمد ؛ قضايا سلوكية تأخر النمو؛ قضايا الحركة والتوازن. ومشاكل أخرى. غالبًا ما يحتاج الأشخاص المصابون بهذه الحالة إلى رعاية مستمرة ويواجهون خطرًا متزايدًا للموت المفاجئ. يُعتقد أنه يؤثر على واحد من كل 15700 فرد.

تشمل العلاجات الحالية لمتلازمة دريفت الأدوية وتحفيز العصب المبهم واعتماد نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات شديد الكيتون؛ لكن لا توجد أي من العلاجات تعالج بشكل مباشر السبب الأساسي للمرض ، وهو البروتين المفقود في الخلايا العصبية الذي يُطلق عليه اسم interneurons. يهدف العلاج الجيني لستوك إلى تغيير ذلك من خلال حث الجين المسؤول عن البروتين على زيادة الإنتاج.





أراد باتيل وفريقه معرفة التأثير الذي قد تحدثه استعادة البروتين المفقود على نشاط الخلايا العصبية الداخلية. من خلال العمل مع نموذج فأر لمتلازمة دريفت ، وجدوا أن علاجًا واحدًا بعلاج TANGO أنقذ العجز في الخلايا العصبية الداخلية وجعلها تتصرف مثل تلك التي تحتوي بشكل طبيعي على الكمية الكاملة من البروتين. أصبحت الخلايا العصبية الداخلية ، التي تعمل على تقييد استثارة الدماغ والحماية من النوبات ، أكثر استجابة ونشاطًا وأكثر قدرة على أداء وظائفها. نتيجة لذلك ، قلل علاج TANGO من النوبات ، وعاشت فئران متلازمة دريفت لفترة أطول.

ويقول الباحثون إن النتائج تشير إلى أن العلاج الجيني يعالج بشكل مباشر السبب الكامن وراء المرض. على الرغم من أن نتائج الفئران لا تنطبق دائمًا على البشر ، إلا أن النتائج تبشر بالخير كما تستمر الاختبارات البشرية. يقول علماء UVA إن النتائج تشير أيضًا إلى أن هذا النهج قد يكون مفيدًا في علاج أشكال أخرى من الصرع التي تسببها طفرات في جين SCN1A.

قال وينجرت: "قد يكون من الصعب على مرضى متلازمة دريفت إيجاد خيارات علاجية جيدة ، لأن العديد من العلاجات التقليدية غالبًا ما تفشل في منع النوبات تمامًا ومنع الموت المفاجئ". "إن عملية تطوير والتحقق من مقاربات العلاج الجيني التي تعالج بشكل مباشر الآلية الأساسية لمتلازمات الصرع الجيني هي عمل مثير نأمل أن يستمر لمساعدة الكثير من الناس. هذه النتائج تقربنا خطوة واحدة من هذا الواقع."

بعد اكتمال التجارب السريرية لـ TANGO ، سيحتاج العلاج إلى موافقة من إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية قبل أن يصبح متاحًا للمرضى.