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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مراجعة الجودة لمعرفة متطلبات منظومة الأيزو

محافظ بورسعيد يترأس
محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مراجعة الجودة

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماع  مراجعة الجودة للوقوف على ٱخر تطورات العمل فى تطبيق نظام الجودة، وكذلك مناقشة ما تم التوصل إليه بشأن التوصيات والمتطلبات العاجلة للانتهاء من تطبيق نظام الجودة و منظومة الأيزو ٩٠٠١ بمحافظة بورسعيد. 

محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مراجعة الجودة

 جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ، و الدكتورة سارة هلال مسؤول الجودة، ومديري إدارات الديوان العام والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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وفى بداية اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد من خلال شرح تفصيلي من المشرف العام على تطبيق نظام الجودة و منظومة الأيزو ٩٠٠١ بمحافظة بورسعيد، مستجدات العمل حتى الٱن، فى تطبيق منظومة الجودة و مدى الانتهاء من متطلبات عملية التطوير والتي تقوم بشكل أساسي على تذويد الديوان العام بأحدث النظم الإلكترونية،  وميكنة كافة الإدارات فضلا عن الارتقاء بمستوى العاملين على أعلى مستوى من خلال التدريب المستمر، ويعد الاجتماع ٱخر متطلب من متطلبات مواصفات الإيزو،  ويهدف للوقوف على نتائج المراجعة النهائية لكل الإدارات وماتم بها،  وإدارة نقاش حول الفرص التطويرية ومخرجات الإدارات،  فضلا عن مناقشة الأنشطة والخدمات المرتبطة بالديوان العام.

محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مراجعة الجودة

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية الحصول على شهادة الإيزو لخدمة المواطنين فى المقام الأول من خلال تقديم خدمات مميزة للمواطن تعزز من انتماءه للدولة،  لافتا لأهمية التعاون المثمر بين كافة الجهات بما يحقق النتائج المنشودة من مشروع الجودة، وهو تطوير أداء العاملين وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم تماشيا مع التطور فى البنية التحتية الذي جرى بالمحافظة، لافتا أنه تم البدء بالتقدم للحصول على شهادة الأيزو بالديوان العام  نظرا لتوافر الإمكانيات المادية والتكنولوجية والعناصر البشرية المؤهلة،  لافتا أنه سيتم تعميم التجربة على الأحياء بعد الحصول على شهادة الإيزو 

محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مراجعة الجودة

ووجه محافظ بورسعيد بتنفيذ عدد من التوصيات أهمها سرعة الانتهاء من ميكنة كافة إدارات الديوان العام وربطها ببعضها، واستكمال استحداث الأجهزة الإلكترونية لتحقيق متطلبات الميكنة، والتأكد من تفعيل الإيميل الحكومي لكافة القطاعات والإدارات، وإنشاء موقع إلكتروني يشمل كافة الخدمات المقدمة للمواطن للتيسير على المواطنين تماشيا مع منظومة التحول الرقمي الجديد.

محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مراجعة الجودة

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من كافة أعمال تطبيق نظام الجودة و منظومة الأيزو ٩٠٠١ بمحافظة بورسعيد ، والتعاون سويا حتى يتسنى للمحافظة الحصول على الأيزو قريبا، والتنسيق التام بين المشاركين فى تطبيق المنظومة، مؤكدا على تقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة للانتهاء من هذا الملف، مشيرا أن بورسعيد أصبحت مدينة نموذجية من خلال إقامة المشروعات العملاقة التى تهدف للارتقاء بأسلوب العمل وسرعة أداء الخدمات فى ظل التحول الرقمي الجديد.

محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مراجعة الجودة
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