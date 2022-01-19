عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الموجة مستمرة.. الرى تعلن أماكن سقوط الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة

أمطار وطقس بارد
أمطار وطقس بارد

نشر مركز التنبؤ بالأمطار التابع لـ وزارة الموارد المائية والرى، بيانا بـ توقعات سقوط الأمطار الأيام القادمة على مصر.

توقعات سقوط الأمطار الأيام القادمة

 

الأربعاء  : احتمال سقوط أمطار متوسطة على  السواحل الشمالية الشرقية تصل إلى  10 مم/ يوم، وتتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا وشمال سيناء  لسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1-5مم/ يوم.

يوم الخميس: تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1- 5 مم.

وتعرضت عدة محافظات، اليوم لموجة من الطقس السيء وتساقط الأمطار، مما أدى إلى رفع درجة الاستعداد القصوى؛ لمواجهة سوء الأحوال الجوية وعدم تراكم الأمطار بالشوارع.


ففى محافظة الشرقية، وجه المحافظ الدكتور ممدوح غراب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني على مدار اليوم بكافة الشوارع والطرق الرئيسيه لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار والتعامل مع موجة الطقس السيئ لتحقيق السيولة المرورية ومراجعة غرف تصريف مياه الأمطار بالشوارع للاطمئنان على تصريف المياه وعدم تراكمها.


وشدد المحافظ على استمرار بذل الجهود وانتشار المعدات والأطقم تحت إشراف كافة القيادات لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة، مؤكدا استمرار الانعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ 24 ساعة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء، وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري وحلها في أسرع وقت.


ووجه محافظ الشرقية إدارة الأزمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وجميع الجهات المعنية، برفع درجة الاستعداد بجميع المرافق واستقبال جميع شكاوى ومطالب المواطنين والتعامل معها في أسرع وقت والالتزام بكافة التعليمات، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة وجاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
وفي محافظة بني سويف، شهدت مدن وقرى بني سويف منذ الساعات الأولي من الصباح موجة من الطقس البارد، والأمطار الغزيرة أعقبها انخفاض مفاجئ في درجات الحراره مصحوبة برياح شديدة.


وأثرت موجة البرودة على حركة السير بالشوارع والطرق والبيع والشراء بالمحال التجارية، والتزم التلاميذ منازلهم في ظل عطلة الامتحانات في عيد الغطاس، في حين تأثر حضور الموظفين في أعمالهم بعد أن سادت الشبورة المائية أرجاء سماء المحافظة مما يشير لاستمرار هطول الأمطار.


وفي محافظة الغربية، تعرضت المحافظة، لسقوط أمطار غريزة، وحالة من الطقس السيء مصحوبة ببرودة شديدة؛ ما أدى إلى شلل حركة السير، وتأثر حركة الأسواق.


ووجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بضرورة رفع مياه الأمطار الراكدة من خلال أجهزة النظافة والتجميل، وتكثيف تواجد سيارات الإسعاف على الطرق السريعة؛ تحسبا لوقوع أي حوادث، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمدينة؛ لمتابعة كافة الاستعدادات والقطاعات المختلفة.


وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة حالة الطوارئ للتعامل مع أية حالات إصابات بسبب موجة الطقس السيئ، والاستعداد التام، وتكليف عدد من سيارات الإسعاف بالتواجد بالقرب من الطرق السريعة بالمحافظة؛ لنقل أية حالات إصابات بسبب سقوط الأمطار ووقوع حوادث.

مركز التنبؤ الامطار سقوط الأمطار امطار محافظات

موضوعات متعلقة

وزير الري: نعتمد على 97% من مياه النيل ولدينا مشروعات ضخمة لمواجهة التحديات

الري: مصلحة الميكانيكا والكهرباء تعمل على تشغيل وصيانة 585 محطة ري وصرف

الرى : إنشاء 9 محطات رفع في 4 محافظات وترميم مبانى الإدارات المركزية

سقوط أمطار على القاهرة والمحافظات.. مركز التنبؤ يكشف توقعات طقس الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

شوبير يوجه رسالة لـ أشرف صبحي عقب إصابته بفيروس كورونا

الوزراء يقرر تشكيل لجنة لإدارة ملف المعديات والعائمات النيلية

صوتك مسموع: مواطن شكا من مزرعة دواجن بعقار سكني واكتشفنا عشة فراخ فيها 4 فرخات|فيديو

أبو فيصل مؤيد.. وفاة والد مجد القاسم

بشرى سارة.. الصحة العالمية: إصابات متحور أوميكرون تنخفض عالميا.. تفاصيل

المتهم بقتل بودي جارد أكتوبر: كان بيشرب خمور ومخدرات في بيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول معرض الكتاب.. تفاصيل

على طريقة رمضان صبحي.. هل يحسم الأهلي التعاقد مع محمود تريزيجيه؟

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء موجة البرد.. فيديو

مدبولي: الحكومة ستبدأ في تنفيذ قرارات السيسي الخاصة بالزيادات المالية الجديدة

وائل الإبراشي: اتجوزت علشان خايف اتسجن| نوستالجيا

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

القومي للأجور يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة

غدا آخر فرصة.. الطرق الكاملة لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين "سهم-1" بالمنطقة المركزية العسكرية

أصحاب ولا أعز .. كل ما تريد معرفته عن أول فيلم عربي لـ نتفليكس

حادث نادر جدا.. طفلة عمرها 8 سنوات تنجب مولودًا في ظروف غامضة.. صور

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

فيديو

فيديو جراف.. تفاصيل مرض أشرف قاسم نجم الزمالك ونداء من أحمد شوبير لإنقاذه

حرقت جثمان أخي وهذا ما سأفعله مع أمي.. تصريحات مثيرة لنجل نجيب سرور

أصغر أم.. فتاة تضع مولودها الأول وعمرها 8 سنوات

تحليل مخدرات.. طلب جديد من دفاع فرد الأمن في مشاجرة شدوى الحضري

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

إلهام أبو الفتح

أربعة أيام مع شباب العالم

عبد الرازق توفيق

من‭ ‬آن‭ ‬لآخر

عاطف عبد الستار

تفكيك الرسائل المشفرة في منتدى شباب العالم

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ