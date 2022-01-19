الموجة مستمرة.. الرى تعلن أماكن سقوط الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة

نشر مركز التنبؤ بالأمطار التابع لـ وزارة الموارد المائية والرى، بيانا بـ توقعات سقوط الأمطار الأيام القادمة على مصر.

توقعات سقوط الأمطار الأيام القادمة

الأربعاء : احتمال سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية تصل إلى 10 مم/ يوم، وتتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا وشمال سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1-5مم/ يوم.

يوم الخميس: تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1- 5 مم.

وتعرضت عدة محافظات، اليوم لموجة من الطقس السيء وتساقط الأمطار، مما أدى إلى رفع درجة الاستعداد القصوى؛ لمواجهة سوء الأحوال الجوية وعدم تراكم الأمطار بالشوارع.



ففى محافظة الشرقية، وجه المحافظ الدكتور ممدوح غراب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني على مدار اليوم بكافة الشوارع والطرق الرئيسيه لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار والتعامل مع موجة الطقس السيئ لتحقيق السيولة المرورية ومراجعة غرف تصريف مياه الأمطار بالشوارع للاطمئنان على تصريف المياه وعدم تراكمها.



وشدد المحافظ على استمرار بذل الجهود وانتشار المعدات والأطقم تحت إشراف كافة القيادات لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة، مؤكدا استمرار الانعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ 24 ساعة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء، وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري وحلها في أسرع وقت.



ووجه محافظ الشرقية إدارة الأزمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وجميع الجهات المعنية، برفع درجة الاستعداد بجميع المرافق واستقبال جميع شكاوى ومطالب المواطنين والتعامل معها في أسرع وقت والالتزام بكافة التعليمات، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة وجاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وفي محافظة بني سويف، شهدت مدن وقرى بني سويف منذ الساعات الأولي من الصباح موجة من الطقس البارد، والأمطار الغزيرة أعقبها انخفاض مفاجئ في درجات الحراره مصحوبة برياح شديدة.



وأثرت موجة البرودة على حركة السير بالشوارع والطرق والبيع والشراء بالمحال التجارية، والتزم التلاميذ منازلهم في ظل عطلة الامتحانات في عيد الغطاس، في حين تأثر حضور الموظفين في أعمالهم بعد أن سادت الشبورة المائية أرجاء سماء المحافظة مما يشير لاستمرار هطول الأمطار.



وفي محافظة الغربية، تعرضت المحافظة، لسقوط أمطار غريزة، وحالة من الطقس السيء مصحوبة ببرودة شديدة؛ ما أدى إلى شلل حركة السير، وتأثر حركة الأسواق.



ووجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بضرورة رفع مياه الأمطار الراكدة من خلال أجهزة النظافة والتجميل، وتكثيف تواجد سيارات الإسعاف على الطرق السريعة؛ تحسبا لوقوع أي حوادث، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمدينة؛ لمتابعة كافة الاستعدادات والقطاعات المختلفة.



وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة حالة الطوارئ للتعامل مع أية حالات إصابات بسبب موجة الطقس السيئ، والاستعداد التام، وتكليف عدد من سيارات الإسعاف بالتواجد بالقرب من الطرق السريعة بالمحافظة؛ لنقل أية حالات إصابات بسبب سقوط الأمطار ووقوع حوادث.