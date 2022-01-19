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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الأعلى للجامعات: قرارات السيسي دعم كبير للأستاذة وحافز مهم خلال الفترة المقبلة

صدى البلد

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات ، أن تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس، هو دعم كبير للأستاذة وحافز هام خلال الفترة المقبلة.

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وأضاف "المصدر"، أن القرار يشمل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، مشيرا إلى أنه يدعم العاملين منهم بالمراكز البحثية وفي مجال القطاع الطبي الامر الذي يؤكد علي اهتمام الرئيس بكافة العاملين بالقطاع التعليمي والبحثي وحرصه على تحسين أوضاعهم.

وكان الرئيس السيسي قد وجه في اجتماعه أمس مع وزير المالية بما يلي:

- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

- إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

- اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

- تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

- ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

المجلس الاعلى للجامعات الرئيس السيسي الأعلى للجامعات قانون الخدمة المدنية

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