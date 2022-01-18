لا نية لتأجيل الامتحانات أو توقفها وتطبيق الإجراءات الاحترازية بحزم.. وإجازة منتصف العام الدراسي أسبوعين فقط.. التعليم العالي تؤكد الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021-2022

التعليم العالي:

لا نية لتأجيل الامتحانات أو توقفها وتطبيق الإجراءات الاحترازية بحزم

إجازة منتصف العام تستمر لأسبوعين فقط

الفصل الدراسي الثاني يبدأ في موعده ولا تغير بالخريطة الزمنية

ظهرت في الأونة الأخيرة العديد من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل الامتحانات بسبب تزايد اعداد حالات كورونا وتأجيل إجازة منتصف العام الدراسي .

ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه لا نية لدى الوزارة لإلغاء الامتحانات بسبب زيادة اعداد مصابي كورونا وأن الوضع أمن بين الطلاب مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن الجامعات تسير وفق الخطة الزمنية المعلمة منذ بداية العام الدراسي.

وأضاف " المصدر " أن هناك تشديدات من قبل الجامعات على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيقها ومنع دخول الطلاب دون كمامات ودون تلقي اللقاح بالإضافة إلى الحرص على التباعد الاجتماعي.

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات ، أنه لا يوجد أي تغير في الخريطة الزمنية للعام الدراسي حيث تبدأ إجازة نصف العام من السبت 5 فبراير ، حتي الخميس 17 فبراير لمدة أسبوعين.



وأضاف " المصدر" أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ يوم السبت 19 فبراير 2022، ويستمر حتي الخميس 9 يونيو 2022، وبذلك يقطع المجلس الأعلي للجامعات كافة الطرق أمام ترويج الشائعات على موقع التواصل الاجتماعي حول موعد إجازة نصف العام في الجامعات المصرية لعام 2022.



وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير، على الالتزام بالجداول الزمنية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022 بكافة الجامعات والمعاهد، ووجه الوزير برفع حالة الاستعداد بكافة الجامعات والمعاهد استعدادا لعقد الامتحانات.



وشدد وزير التعليم العالي على أهمية انتظام أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري خلال فترة الامتحانات، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وجاهزية المستشفيات الجامعية.



امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة حلوان :

وقد قام الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة في اطار المتابعة اليومية والمستمرة لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022 بجولة تفقدية للامتحانات بكليتي الصيدلة والتمريض بمبني الامتحانات الالكترونية وكذلك مبني المعامل والفصول الذي يُمحتن به طلاب كلية الآداب، لمتابعة سير أعمال الامتحانات وللاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، والتأكيد على تعقيم قاعات الامتحانات وتطهيرها وتهويتها.

و اطمأن رئيس جامعة حلوان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب خلال أداء الامتحانات في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد والوقاية من انتشاره.



وقد أكد الدكتور ممدوح مهدي بأن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على حسن سير الامتحانات والالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي ووجود المسافة الآمنة بين الطلاب، من أجل الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات.

هذا وتقوم جامعة حلوان بتطبيق الإجراءات الاحترازية بداية من خارج سور الحرم الجامعى من خلال توفير مداخل ومخارج إضافية للطلاب منعا للتكدس ولتأمين سلامتهم في ظل أزمة كورونا، كما أنه تم وضع مجموعة من القواعد لتنظيم عملية سير الامتحانات من خلال تحديد خط سير الطلاب إلى أماكن أداء الامتحانات بالإضافة إلي تنظيم دخول الكليات في أوقات محددة للحد من التزاحم على البوابات وداخل الحرم الجامعى.

ودعا رئيس جامعة حلوان إلي تذليل جميع العقبات أمام الطلاب وتوفير كل سبل الدعم والرعاية لأبناء جامعة حلوان لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.



استعدادات جامعة القاهرة للامتحانات:

وقد استعدت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، لكافة الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 - 2022 والتي انطلقت هذا الشهر طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ويؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة استعدت مبكرًا بخطة شاملة لعقد الامتحانات بحيث تجمع بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح الجامعة المعدلة، وتطبيق النظام المدمج والهجين في الامتحانات حسب طبيعة كل كلية والاختلاف بين المواد النظرية والعملية.



وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم توفير قاعات لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي، والاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل الجامعة والكليات للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

