ابتكر طريقة لجمع 10 ملايين دولار من بث مباشر.. من هو ابو فله نصير الغلابة ؟ «فيديو»

تمكن اليوتيوبر حسن سليمان ابو فله من جمع 10 ملايين دولار لصالح 100 ألف عائلة تعاني برد الشتاء.

قناة أبو فلة

قناة أبو فلة يوتيوب أصبحت مثار اهتمام كبير على منصات البحث لمعرفة ما تمكن من تحقيقه بالحصول على المبلغ من أجل الفقراء، ضمن المبادرة التي أطلقتها حملة “أجمل شتاء في العالم” بالتعاون مع “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” و”المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” و”الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام”.

تهدف المبادرة التي شارك فيها ابوفله إلى دعم الأسر اللاجئة والنازحة والأقل حظا في الوطن العربي وإفريقيا في تلقي التبرعات من خلال بث حي يقدمه ابوفله من وسط مدينة دبي.

من هو حسن سليمان ابو فله صاحب مبادرة جمع 10 ملايين دولار لدعم اللاجئين في الشتاء؟

حسن ابو فله بدأ الحملة في 7 يناير تحت شعار “لنجعل شتاءهم أدفأ” التي أطلقتها حملة “أجمل شتاء في العالم” عبر حبس نفس ابوفله داخل غرفة زجاجية قرب “برج خليفة” في مدينة دبي، حتى تحقيق هدفه، حيث تمكن ابو فله من جمع 10 ملايين دولار من التبرعات عبر يوتيوب.

وللمزيد حول قناة أبو فلة ومن هو حسن ابو فله الشهير على يوتيوب وكيف جمع مبلغا ضخما من أجل الفقراء في برد الشتاء، شاهد الفيديوجراف التالي: