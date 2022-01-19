دراسة تؤكد: قناع N95s و KN95s الأفضل للحماية من فيروس كورونا

اقترح خبراء الصحة تكثيف الحماية ضد متغير أوميكرون شديد العدوى بأقنعة أقوى مثل N95s أو KN95s.

واقترح بعض الباحثين في Virginia Tech ، إنه مهم بشكل خاص الآن مع أنظمة الرعاية الصحية والضغط الذي يتعرضون له ، ومع الأشخاص في المواقف الأكثر خطورة مثل الأماكن المغلقة المزدحمة لفترات طويلة ارتداء أقنعة أقوى في الحماية ضد أوميكرون.

وقامت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مؤخرًا بتحديث إرشاداتها للتوصية بأنواع الأقنعة التي يستخدمها العاملون في مجال الرعاية الصحية ، ولكنها أشارت إلى أنه من المهم اختيار قناع يناسب طبيعة عملك وأنك سترتديه بشكل مستمر للحفاظ على صحتك وصحة أسرتك.

وقالت كريستين نوردلوند ، المتحدثة باسم مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، في بيان: "رسالتنا الرئيسية لا تزال هي أن أي قناع أفضل من عدم وجود قناع".

وفي السابق ، كان مركز السيطرة على الأمراض قد قال إنه يجب حجز أقنعة N95 للعاملين في مجال الرعاية الصحية بسبب نقص الإمدادات.

وهناك فئة خاصة من أقنعة "N95 الجراحية" التي لا تتوفر بشكل عام للبيع للجمهور والتي تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه يجب الاستمرار في تخصيصها لأماكن الرعاية الصحية لحمايتهم ، وعدم استهلاكها بشكل مستمر من قبل الأشخاص الأقل خطورة.

