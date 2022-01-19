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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

الأكثر اعتمادًا على أنفسهم.. تعرفي على أقوى أطفال الأبراج

صدى البلد

يكبر كل طفل ليكون فردًا فريدًا له سمات مخصصة، إذ أن تنشئة الطفل هي نتيجة عوامل متعددة بما في ذلك البيئة والوراثة والصحة البدنية والعقلية والعديد من العوامل الأخرى.

وذكر موقع “تايمز أوف إنديا” إن الإفراط في التدليل وتزويد الطفل بكل ما يحتاجه، يمكن أن يؤدي إلى أن يصبح طفلك فردًا يعتمد على نفسه في المستقبل، بينما من ناحية أخرى، السماح لطفلك بالعمل من أجل ما يطمح إليه، يؤدي إلى تطوير صفات الاعتماد على الذات.

 وبالتالي، تلعب التربية دورًا رئيسيًا في تحديد كيفية ظهور طفلك ، لكن لا يمكنها أبدًا التأكد من وجود صفات معينة.

الحمل 

برج الحمل هم الأفراد الذين ينتمون إلى هذا الأبراج يتوقون إلى الاستقلال والإرادة الحرة. 

هؤلاء الأطفال لديهم شعور قوي بالذات بطبيعتهم. إن حريتهم وصورتهم الذاتية تهمهم أكثر من غيرهم لأنهم يفضلون عدم الاعتماد على أي شخص عندما يتعلق الأمر بفعل الأشياء التي يرغبون فيها. 

يجد أطفال الحمل أرضهم في وقت مبكر من حياتهم ونادرًا ما يعتمدون على الآخرين.

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الثور 

على  الرغم من أن مواليد الثور محبون ومهتمون، إلا أنهم لا يحبون الاعتماد على الآخرين في أي شيء. الاعتماد على الذات هو أحد الصفات الأكثر تكاملاً في برج الثور وغالبًا ما يُرى فيها منذ سن مبكرة.

الأسد

الرغم من أن مواليد الثور محبون ومهتمون ، إلا أنهم لا يحبون الاعتماد على الآخرين في أي شيء. الاعتماد على الذات هو أحد الصفات الأكثر تكاملاً في برج الثور وغالبًا ما يُرى فيها منذ سن مبكرة.

الجدي

 أطفال الجدي طموحون منذ سن مبكرة ويتخذون خطوات ملموسة لتحقيق طموحاتهم. إنهم يتمتعون بالحيلة الكافية ويفهمون أهمية الاستقلال ، وبالتالي فهم يعتمدون على أنفسهم تمامًا منذ صغرهم.

 

الدلو 

يحب برج الدلو حريتهم ويقدرونها أكثر من غيرهم ولا يحبون الاعتماد على أي شخص في أي شيء يتعلق برفاهيتهم. هذا يزيد من حاجتهم إلى الاعتماد على الذات والأطفال الذين ينتمون إلى هذه الأبراج يتمتعون بنفس القدر بالاعتماد على الذات والاستقلال.

برج أطفال الطفل مواليد الأبراج

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