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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أوميكرون لا يزال خطرا

الصحة العالمية تحذر من الروايات المضللة: أوميكرون خطير والأسابيع المقبلة حرجة|فيديو

صدى البلد

عرضت قناة «العربية» فيديو بعنوان «أوميكرون خطير .. والأسابيع المقبلة حرجة»، وتحذير منظمة الصحة العالمية من حدوث روايات مضللة حول متحور أوميكرون وتأثيره عالميا.

 

وأشارت «العربية» إلى منظمة الصحة العالمية التي أكدت أن متحور أوميكرون خطير ويواصل الانتشار، بعدما تم تسجيل 18 مليون إصابة به.

 

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن الأسابيع المقبلة ستكون حرجة أكثر للعديد من الدول، ومحاربة المتحور الجديد تحتاج جهدا عالميا والتزاما ببروتوكولات الوقاية خاصة أنه يزيد الضغط على المرافق الصحية .

 

أوميكرون لا يزال خطرا

 

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم جيبرييسوس، أن متحور أوميكرون لايزال خطرا ويواصل اجتياح العالم في الأسبوع الماضي، وتم الإبلاغ عن أكثر من 18 مليون حالة والروايات التي تشير إلى أنه مرض خفيف "مضللة" وتضر بالاستجابة العامة وتكلف المزيد من الأرواح .

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