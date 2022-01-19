منتخب مصر يتأهل رسميا لدور الـ16 بالفوز 1-0 على السودان

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بعد الفوز علي السودان بهدف وحيد، فى المباراة التي جمعت المنتخبين علي ملعب أحمدو أهيدجو فى الجولة الـ3 والأخيرة بدور المجموعات، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وجاء هدف منتخب مصر فى الدقيقة 35 عن طريق محمد عبدالمنعم من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء بعد تنفيذ ركنية.

وجاءت ترتيب المجموعة الرابعة بعد فوز منتخب مصر كالاتى :

1- نيجيريا 9 نقاط .

2- مصر 6 نقاط .

3- غينيا بيساو نقطة وحيدة .

4- السودان نقطة وحيدة

وفي الدقيقة 2 ، جاءت محاولة هجومية أولى للمنتخب المصري بتسديدة قوية عن طريق محمد النني من حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وفي أول ظهور هجومي أول للسودان بانطلاقة سريعة من محمد حسون بابكر تمكن خلالها من اختراق منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة قوية مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى دون خطورة تذكر فى الدقيقة 3 .

ونفذت ركلة حرة مباشرة لمنتخب مصر عن طريق محمد صلاح بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها مصطفى محمد برأسية مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر للمرمى فى الدقيقة 5 .

وجاءت تسديدة خطيرة عن طريق أيمن أشرف لاعب منتخب مصر من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد المصطفي بشكل جيد وأبعد الخطورة عن مرماه فى الدقيقة 14 .

وقعت مشادة قوية بين لاعبي منتخب بعد تدخل عنيف من قبل لاعب منتخب السودان على عمر مرموش وعلي الفور تدخل حكم المباراة لفض التشابك الذي وقع بين اللاعبين فى الدقيقة 42 .

وسدد عمرو السولية كرة صاروخية اصطدمت بأحد مدافعي السودان ومرت إلى جوار القائم الأيسر للمرمى فى الدقيقة 52 .

ودفع كيروش بـ احمد سيد زيزو فى الدقيقة 57 بدلا من عبدالله السعيد .

وراوغ محمد صلاح دفاع منتخب السودان فى الدقيقة 59 بلقطة رائعة وسدد بقدمه اليمنى ويتصدي لها حارس السودان وشتتها الدفاع على الفور وابعدها عن منطقة الخطورة .

وأهدر عمرو السولية فرصة هدف محققه من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى فى الدقيقة 65 .

ودفع كيروش المدير الفني بـ تريزيجية بدلا من عمر مرموش فى الدقيقة 66 .

ونفذت ركلة حرة مباشرة لمنتخب مصر عن طريق أحمد سيد زيزو بعرضية أرضية خادعة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد صلاح بتسديدة مباشرة إصطدمت بأحد المدافعين وتحولت إلى ركلة ركنية فى الدقيقة 70 .

وخطف محمد صلاح قائد منتخب مصر الأنظار خلال عمليه الإحماء قبل بداية مباراة وهتفت جماهير مصر المتواجدة فى الاستاد لـ محمد صلاح ورد اللاعب الدولي لهم التحية .

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية - عبد الله السعيد

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح