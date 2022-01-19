أول أيام المعرض الدولي للسياحة والسفر "الفيتور - Fitur"..لقاءات مهنية وإعلامية بالجناح المصري

انطلقت اليوم فعاليات المعرض الدولي للسياحة والسفر "الفيتور- Fitur" في دورته الثانية والأربعين بالعاصمة الاسبانية مدريد والذي تستمر فعالياته حتى ٢٣ يناير الجاري، والذي تشارك به وزارة السياحة والآثار هذا العام بجناح مساحته 300 م2.

وافتتاح الجناح المصري المشارك بالمعرض جاء بحضور السفير يوسف مكاوي سفير مصر بإسبانيا، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والأستاذ ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والوزير المفوض أحمد نصر رئيس المكتب التجاري بمدريد، والسيدة نائب السفير، وأعضاء السفارة المصريه بمدريد.

وبدأت فعاليات اليوم الأول، بقيام الأستاذ ماجد أبو سديرة بعقد عدد من اللقاءات المهنية الهامة مع شركاء المهنة، تم خلالها مناقشه آليات عودة الحركة السياحية العالمية بشكل عام، والتعاون بين منظمى الرحلات الأسبان والهيئة بشكل خاص للعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق الاسباني، وإمكانية تنفيذ حملات إعلانية مشتركة.

وعلى صعيد اللقاءات الإعلامية، فقد تم عقد عدد من اللقاءات الصحفية والتلفزيونية، تم خلالها الحديث عن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تطبقها مصر في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات والأنشطة السياحية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالقطاع السياحي والسائحين والمواطنين، وآخر مستجدات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي ، والتأكيد على جاهزية المقصد المصرى لاستقبال السائحين من كافة دول العالم.

وتناولت هذه اللقاءات أيضا الحديث عن احتفاليتي موكب المومياوات الملكية والأقصر... طريق الكباش وما لهما من مردود ترويجي سياحي.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تشارك في المعرض هذا العام بجناح مساحته 300 م2، بمشاركه عدد من العارضين من القطاع السياحي الخاص، يمثلون عدد (13) شركة سياحة، و(9) فنادق، إلى جانب مكتب مصر للطيران.

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